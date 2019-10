HUDEMA: Největší fabrika? Tesla pálí peníze, investoři se radují

Výrobce elektromobilů Tesla se v pátek stal největší americkou automobilkou. Předběhl kolos General Motors, tedy aspoň pokud jde o burzovní hodnotu firmy. Společnost s plánovanou letošní produkcí zhruba 300 tisíc aut tak zastínila výrobce milionů aut. Znamená to, že elektromobily, část takzvané nové ekonomiky, konečně vítězí nad starými vozy se spalovacím motorem?

Ne tak rychle. Současné výsledky Tesly spíš ukazují, že stojí na rozcestí. Buď bude novým Googlem, tedy úspěšnou firmou, jak tomu teď chtějí věřit investoři. Nebo se stane novým Theranosem, tedy průšvihem, jako byl zkrachovalý start-up zabývající se analýzou lidské krve. A to naznačují některá čísla v účetnictví Tesly.

Vyhledavač Google se dlouho potácel ve ztrátě, a když šel na burzu, mnozí si ťukali na čelo, jak může mít firma, která nevyrábí nic „konkrétního“, větší hodnotu než Sony nebo automobilka Ford Motor. Ale nakonec se stal ziskovou firmou. I proto, že se rychle rozvíjel a obsadil téměř celý trh, na kterém nemá pořádnou konkurenci. Theranos také dlouho utrácel peníze, ale nedokázal vyvinout funkční produkt a vytvořit zisk. Jeho šéfová se totiž řídila heslem, kterým se řídí část internetových start-upů: když něco nefunguje, slíbíme, že to bude fungovat, dáme do toho peníze a počkáme na naše vynálezce. Jenže to možná chvíli funguje v programování, ale ne když vyrábíte fyzické věci.

Pro první z variant mluví to, že v elektroautech nemá Tesla konkurenci. Přitom část odborníků čekala, že ji převálcují zavedené automobilky, jež se pustily do vývoje elektroaut. Nestalo se. Takže má šanci. Že by mohlo jít o druhou možnost, naznačují předchozí problémy s výrobou, 11 miliard dolarů dluhu, šest miliard dolarů ztrát a jen pět ziskových čtvrtletí od roku 2010. Byť se situace zlepšuje. Teď záleží zřejmě na tom, kolik času dají Tesle investoři. Zatím se zdá, že jejich trpělivost je téměř nekonečná. To však platí jen do příští krize.