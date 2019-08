HUDEMA: Nevyžádaná nabídka. Babiš nemá důvod spoléhat se na „přeběhlíky“

Sociální demokrat Jaroslav Foldyna prohlásil, že by podpořil případnou rekonstruovanou vládu bez ČSSD. Spekuluje se o tom, že by to stejně jako on udělali i další sociálnědemokratičtí poslanci, odpadlíci z SPD Tomia Okamury a Václav Klaus mladší. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO by pak stačily hlasy těchto „přeběhlíků“ spolu s hlasy komunistů k udržení většiny ve sněmovně, a tedy i vlády.

Znamená to, že Babiš ví, jak se zbavit reptající ČSSD? Nebo je to jeho plán B pro případ, že by socialisté odešli z vlády? Asi ne, Babiše tahle představa musí spíš strašit – a to ze tří důvodů. Foldyna se Hamáčka nezalekl. Je mu lhostejné, zda bude z ČSSD vyloučen Za prvé: Babiš se sice na sociální demokraty před televizními kamerami zlobí, ale vládne s nimi docela rád. Nejsou příliš obtížný koaliční partner a nestrhávají pozornost veřejnosti. V „objetí“ hnutí ANO sociální demokracie pomalu umírá – a jak si stěžují někteří socialisté, těžko se vymezovat proti ANO, když hnutí dělá tradiční sociálnědemokratickou politiku. Za druhé: sociální demokraté se zatím pryč z vlády nechystají. Měli k tomu už dvě dobré záminky, ale nevyužili je. Ať už šlo o odvolání jejich ministra kultury, kdy Babiš málo tlačil na prezidenta Miloše Zemana, aby odvolával rychle, jak podle ústavy má, či o peníze v rozpočtu pro jejich ministry, kdy se nakonec zřejmě spokojí se zlomkem toho, co chtěli. A za třetí: zlý sen každého českého premiéra je to, že se hádá o vládní priority a posty nejen s nějakou stranou, ale i se slepencem poslanců. Viděli jsme to při vyjednáváních Mirka Topolánka – a to měl takové poslance „přeběhlíky“ jen dva. A to by Babiš s osmi lidmi asi nechtěl zažít. Může ostatně případně použít SPD, které se mu hlásí do party. Foldynova vyjádření jen ukazují, že sociální demokracie je rozštěpená a že zůstal solitérem, kterým byl vždycky. Foldyna už léta kritizuje vedení strany, zakládal v ní levicovou platformu a dnes tam pro změnu kritizuje levičáky jako „neomarxistickou pakáž“. Vyvozovat z toho ale něco zásadního by bylo předčasné.