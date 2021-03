HUDEMA: Pandemie: pyšní a nepoučitelní. Návrat k ‚normálu‘ je recept na katastrofu

Byl to blesk z čistého nebe, naše staré životy najednou zmizely a teď sedíme zavření doma a kolem řádí pandemie. S tímhle souhlasí mnozí. I úředníci, kteří jsou odpovědní za veřejné zdraví a zdravotnictví. Slovy náměstka ministra zdravotnictví je „nutno tuto situaci vnímat jako jiné přírodní katastrofy, které v minulosti lidstvo postihly“.

Jenže tak to není. Nebyla to žádná nenadálá rána jako v minulosti. Lidstvo bylo před možnou pandemií vzduchem přenosné nemoci dopředu varováno, a navíc má mnohem větší prostředky na boj s pandemií. Výčet těch, kteří v posledních letech varovali před možnou pandemií a nepřipraveností světa na ni, je příliš dlouhý, tak jen namátkou: v roce 2005 jeden z poradců současného amerického prezidenta, epidemiolog Michael Osterholm, v 2015 objevitel viru ebola Peter Piot i zakladatel Microsoftu Bill Gates, jehož nadace se věnuje potírání infekčních chorob, v roce 2017 americká armáda atd.



Nikdo na to však nedbal. Ze tří důvodů. Málokdo z politiků si připouštěl, že by se tu mohla objevit podobná velká epidemie, navíc ve vyspělém světě, kde se přece „všechno zvládne“. Nebo si to možná připouštěl, ale ignoroval to. A to přes to, že už tu byly varující epidemie eboly, SARSu či MERSu.

Za druhé, opatření, která by zabránila rozšiřování epidemie, by byla nepříjemná či politicky obtížně průchodná. Ať už by šlo o zavádění zkoušky různých systémů kontroly šíření nemocí, či „pouze“ zvýšení akceschopnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) a její dovybavení potřebnými prostředky. Za třetí, preventivní opatření proti epidemii by stála spoustu peněz. Zejména ta nejúčinnější, jako je výzkum možných původců epidemie (tedy virů a bakterií), vývoj nových léků „do zásoby“ a vývoj „předpřipravených“ či univerzálních vakcín na některé nemoci (jako chřipku) či skupiny chorob. Výsledek vidíme právě nyní.

Ne vše je ale tak úplně černé. Některé země zavedly přísná hygienická opatření, rozšířila se práce z domova i vzdělávání na dálku, některé státy mají velmi dobrý systém vyhledávání nemocných a jejich kontaktů. Je tu výrazný pokrok v technologii výroby vakcín, a hlavně se podařilo financovat vývoj a zejména zkoušky nových očkovacích látek. Spojené státy, Evropská unie i další země zaplatily dopředu farmaceutickým firmám vývoj vakcíny proti covidu-19, což je neobvyklý krok. Většinou to totiž vlády nedělají a firmám se pak nevyplatí vakcíny vyvíjet. Bez státní podpory jde o příliš riskantní podnik a zisk z něj je, pokud státy nezavedou povinné očkování touto vakcínou, malý, nebo dokonce žádný.

Nyní ale vakcíny máme a mnozí už uvažují o návratu do normálu. Tedy že skončí státní financování vývoje vakcín, zmizí volání po financování vývoje nových léků, manažeři se už těší, až uvidí své zaměstnance opět namačkané v otevřených kancelářích, zmizí úvahy o filtrech proti virům a bakteriím v dopravních prostředcích a také roušky i respirátory na veřejnosti. Avšak hrozba nové, ještě více smrtící epidemie, než je covid-19, nezmizela. Naopak je stále vysoká či vyšší. Nejspíše půjde o nějakou mutaci chřipky či o nemoc vyvolanou bakteriemi odolnými vůči antibiotikům.

Jak tvrdí vědci, není to otázka jestli, ale kdy. Jenže vypadá to, že my jsme stále nepoučitelní.