HUDEMA: Piráti a létání. Zdanit letecké palivo je něco jako zdanit internet

Praha Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa láká příznivce své strany, aby podepsali petici za zdanění leteckého paliva v Evropě. Na první pohled to logiku má. Když si za ochranu životního prostředí připlácíme třeba u aut – jsou kvůli ekologii stále dražší a daň na palivo do nich tvoří většinu z jeho ceny –, tak proč ne u létání.

Letecké společnosti totiž ve většině zemí včetně celé EU neplatí z paliv daně a první, dost měkké limity pro vypouštění CO2 u letadel začnou platit až v příštím roce. Přitom letecká doprava se na světových emisích oxidu uhličitého podílí nezanedbatelnými 2,5 procenta a díky dalším efektům je její příspěvek ke globálnímu oteplování minimálně dvojnásobný.

Petice, technicky jde o Evropskou občanskou iniciativu, kterou podporuje Peksa, míří k Evropské komisi. Jako europoslanec totiž Peksa nemůže navrhovat evropské zákony, takovou moc Evropský parlament nemá. Ale Komise může a iniciativou, když ji podepíše dost lidí, se bude muset zabývat. Nejenže může, v tomto případě chce, a dokonce se o to snaží už léta. Poslanec Peksa se tak jen dobývá do otevřených dveří.

Pokud chtějí Piráti něco změnit, musejí zatlačit na jednotlivé členské země, které se zdanění brání z celkem logických důvodů. Pokud se totiž nezdaní letecké palivo nejlépe celosvětově, mohou letadla tankovat za hranicemi Unie. Emise se nezmění, jen v některých zemích EU bude přistávat méně letadel. To ale žádný politik nechce. Alternativou je zavedení příplatku k letence, jenže to už netlačí tolik k omezení spotřeby paliva, a tím emisí. Navíc hrozí, že dálkové lety budou končit těsně za hranicemi EU. To také nikdo nechce – ani Piráti, kteří mají ve svém programu dostupné cestování. Výsledkem je, že se žádná celoevropská akce nekoná a ty evropské země, které příplatek zavedly, to udělaly v takové výši, že to emise příliš nezmenšuje.

Pokud tedy Piráti chtějí skutečně něco změnit, musejí tlačit na jednotlivé členské země EU, aby nějakým způsobem zdražily létání, a pokud možno se na tom navíc Unie dohodla globálně s dalšími zeměmi. Bohužel je to technicky a politicky něco tak proveditelného, jako kdyby Piráti měli kvůli ochraně klimatu zdanit či regulovat svůj milovaný internet. A bylo by co. Vždyť například jen streamování porna vytváří ročně tolik emisí CO2 jako celé Nizozemsko či Nigérie.