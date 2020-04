HUDEMA: Převrácený svět. Spojené státy chtějí dražší ropu

Máme štěstí, že cena ropy je teď mimořádně nízko. Brzdí to totiž alespoň trochu nepříznivý dopad opatření proti koronaviru na evropskou ekonomiku. Jenže proti levné ropě se postavil americký prezident Donald Trump. Myslí si, že vyšší cena a omezení produkce pomůžou Americe. I když se už v minulosti ukázalo, že je to slepá ulička.

Trumpův postoj odráží zásadní posuny ve světové ekonomice a politice v posledních letech. Donedávna platilo, že nízká cena ropy je pro Západ automaticky požehnáním. Znamená levné palivo, levnou dopravu a nižší náklady pro průmysl i mechanizované zemědělství, tedy to, co je základem západní prosperity. Zároveň Západ – Evropa ani USA – neměl kromě pár výjimek v posledním půlstoletí nijak významné příjmy z těžby ropy a spíše ji dovážel.

Vše se změnilo díky těžbě tak zvané nekonvenční ropy. Spojené státy, které ropu dovážely, začaly být loni soběstačné, a ropu vyvážejí. Amerika už zároveň není hlavním hlasatelem volného obchodu a sílí tam volání po ochraně domácího průmyslu. Trumpova snaha zvýšit cenu ropy a tím pomoci americkým naftařům je pak logická.

Trump by chtěl, aby se Saúdská Arábie a Rusko, hlavní vývozci ropy, kteří spolu momentálně vedou cenovou válku, dohodly na omezení těžby. A tím i zvýšení cen. Spekuluje se, že by k tomu mohlo dojít v pondělí a že se možná připojí i USA. Trump navíc zvažuje, že k zvýšení cen ropy přispěje zavedením kvót na její dovoz do USA a prý i omezením těžby. Výsledkem by ale byly jen další potíže jak pro většinu Američanů, kteří ropné produkty spíše spotřebovávají než těží, tak zejména pro Evropu. Což by opět zpětně zasáhlo USA.

Připomíná to snahy zvýšit zaměstnanost a rozjet ekonomiku vytvářením kartelů omezujícím produkci a tím zvyšujícím ceny za velké hospodářské krize. Už tehdy se ale ukázalo, že násilné omezení výroby čehokoliv nevede k prosperitě. Bez práce nejsou koláče a krizi nelze zkrátka zažehnat zahálkou.