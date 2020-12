HUDEMA: Přítel MZ a daně. Prezident nabízí Babišovi pomoc nepomoc

Miloš Zeman vzkázal po rozhovoru s ministryní financí Alenou Schillerovou, že bude vetovat zákon o snižování daní, protože „narušuje rozpočtovou stabilitu“, a navíc není jeho platnost omezena na dva roky, jak chtěl. Přitom nadměrnou zátěží pro rozpočet jsou podle něj návrhy opozice, nikoliv premiéra Andreje Babiše.

Na první pohled může předseda vlády jásat. Prezident kritizuje totéž, co on, chce to, co on, a podporuje ho tak v jednání se Senátem, který může zákon přijatý poslanci pozměnit do požadované podoby. Radovat se mohou i odborníci, kteří varovali před tím, že snížení daní připraví už beztak krvácející státní rozpočet o spoustu peněz, a povede tak k zadlužení země. Ne vše je ale takové, jak vypadá.



Zaprvé, prezident žádá z návrhu odstranit jen opoziční návrh na zvýšení slevy na poplatníka z daně z příjmu. Kdyby z návrhu toto ustanovení zmizelo, státní rozpočet nepřijde zhruba o 130 miliard ročně. Jen o 95 miliard kvůli zrušení superhrubé mzdy a dalším úpravám. Což je stejně obrovská sekera, která spořivé ekonomy neuspokojí.

Zadruhé, není to žádné Babišovo vítězství. Senátoři patrně nebudou ochotni přistoupit na řešení ponechávající v zákoně jen návrhy Babiše a jeho vlády a premiér by se rád spokojil s nějakým kompromisem. Potřebuje se totiž před voliči blýsknout snížením daní. Teď ale hrozí, že mu to prezident buď zablokuje, nebo schválí s podmínkou a poznámkami o neschopném premiérovi. A konečně zatřetí, prezident chce snížení daní jen na dva roky, což nepodpoří utrácení, a tím ani růst ekonomiky, jak si to představuje Babiš.

Prezident prostě nabídl Babišovi pomocnou ruku takovým způsobem, že Zeman bude nakonec vypadat jako pečlivý strážce státních financí a ten, kdo dal nakonec lidem peníze navíc, zatímco premiér z toho vyjde jako neschopný moula. Zkrátka jak už se měli možnost v minulosti přesvědčit třeba politici zejména z řad sociální demokracie, s takovým přítelem, jako je Zeman, už nepotřebujete další nepřátele.