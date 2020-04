HUDEMA: Prymulovo prozření. Řídit se podle komunistické Číny je nebezpečné

Říká se, že jen hlupák se nechá napálit dvakrát. To je ale dost přísné, stává se to docela i chytrým lidem. Nedávno třeba Romanu Prymulovi, náměstku ministra zdravotnictví, bývalému šéfovi krizového štábu a tváři boje proti epidemii koronaviru.

Zdá se, že ho zase dostali Číňané. Tedy ani ne tak Číňané, jako čínská komunistická strana. Prymula v pondělí v internetové televizi DVTV oznámil, že je zřejmě čas změnit strategii v boji proti koronaviru, kterou dosud prosazoval. Jak to ve skutečnosti bude, se ještě uvidí, protože proti jeho novým nápadům jsou jak premiér Andrej Babiš, tak nynější šéf krizového štábu Jan Hamáček.

Zajímavé ale je, proč Prymula mluvil o změně. Jedním z důvodů, vlastně tím hlavním, bylo, že se řídil tím, jak dobře epidemii zvládly komunistické úřady v Číně, kde to všechno začalo. Jenže jak se podle Prymuly ukazuje, není to zřejmě tak růžové, jak to čínská komunistická propaganda líčí.

Prymula s tím má ostatně osobní zkušenosti z minulosti. Jako ředitel nemocnice v Hradci Králové podporoval zřízení kliniky takzvané tradiční čínské medicíny. Což je vynález čínských komunistů, kteří tamní tradice v padesátých letech minulého století rozmixovali, zpřeházeli, překroutili a pak slepili dohromady a použili, aby ušetřili na západních lécích. Prymula nakonec sám přiznal, že některé jeho představy tradiční čínská medicína nesplňuje. A že třeba využití akupunktury v anestezii bylo trochu „mystifikací“. Neboli že naletěl. A teď znovu.

Na pravdomluvnost čínských komunistů se prostě nedá spoléhat. Stejně jako na pravdomluvnost jakéhokoliv diktátorského režimu, který se snaží udržet u moci a vylepšit si svůj obraz za každou cenu. Ani se podle ní řídit. Zvláště když snaha režimu zatajovat pravdu, jako v případě Číny, pomohla celou pandemii vyvolat. Doufejme, že to po Prymulovi pochopí i někteří naši politici volající po vděčnosti Číně.