HUDEMA: Recyklace kádrů. Víc než staré tváře by Českým drahám pomohla privatizace

V Česku se hledá vrcholový manažer na místo, kde je průměrná doba přežití zhruba dva roky a kde má vybraná osoba plnit úkoly, které ji nikdo předem neřekne, a cíle, které ji neprozradí. Plus musí být ochotna snášet různé politické a lobbistické tlaky. O jaké podivné místo to jde? No přece o šéfa státních Českých drah.

HUDEMA: Nevyžádaná nabídka. Babiš nemá důvod spoléhat se na „přeběhlíky“ V užším výběru na tento post, na který by se dral jen stěží seriózní manažer s dalšími nabídkami, je nyní dvanáct kandidátů a jedna kandidátka. Jde přitom o lidi, kteří si už ve své kariéře něco podobného vyzkoušeli a vědí, o co jde. Například bývalý náměstek generálního ředitele Drah Pavel Švagr, šéf Drážního úřadu Jiří Kolář či bývalí náměstci ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj.

Přinesou tihle lidé Drahám něco nového a dobrého? Možná ano, ale je to spíše nepravděpodobné. Jde jen, jak se kdysi říkalo, o rotaci kádrů, které se těší na plat odpovídající zahraničním manažerským standardům. Ale může tomu být vůbec jinak? Vždyť vlastník firmy, stát, nemá žádnou koncepci, jak prostřednictvím státního dopravce prospět svým občanům. Dokonce je podivné, proč vlastně státní dopravce existuje. HUDEMA: České peklo. Stát má majetek svých občanů hlídat, nikoliv krást Nejde o monopol, který by bylo třeba regulovat. Na železnici je konkurence a rozšiřuje se stále dál. A pokud chtějí obce, kraje nebo stát někde zajistit dopravu či ji zlevnit, třeba pro důchodce nebo studenty, dělají to prostřednictvím dotací a výběrových řízení, kterých se účastní i soukromé společnosti. Státního dopravce k tomu nepotřebují. Vypadá to, že zásadním důvodem pro státní vlaky je přihrávání si výhodných míst a stranických pašalíků. Přes formální výběr totiž nakonec o šéfovi Drah rozhodují vládní politické strany. Prý už mají vybráno. Bude to Jiří Kolář, protože má politickou podporu stran ANO, KSČM i ČSSD. A stejně velkou polickou podporu má i stopka pro byť i jen částečnou privatizaci Českých drah. O té se mluví už od roku 2000 a mohla by udělat podobným hrátkám přítrž.