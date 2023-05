Čeští rekordmani zkoušejí nemožné. Když nebude mít kdo platit daně, nebude ani na důchody

Plyne to z toho, že v průběžném penzijním systému si nikdo na penzi nespoří ani se na ni nepojišťuje, i když to tak pro lepší pocit budoucích důchodců u nás vypadá. Co se totiž vybere na penzijním pojištění, což je vlastně jen pojmenování pro daň, se okamžitě použije na důchody, případně na jiné výdaje státního rozpočtu.

Výše důchodu je pak dána politickým rozhodnutím a na placení důchodové daně a její výši u konkrétního jednotlivce závisí dost volně. A zároveň je v naší společnosti dlouhodobá snaha, aby se důchody vyplácely. Ostatně, jejich nevyplácení, platil-li někdo ono údajné pojistné celý život, by vyvolalo ohromné společenské otřesy. A to si žádný politik nedovolí.

Navíc důchodci jsou důležitou částí voličů, celková síla jejich hlasů roste, proto si je žádný politik nechce znepřátelit.