HUDEMA: Riziko oddechu. Rozvolňujeme tak trochu naslepo

Zdá se, že nejhorší část epidemie je za námi. Od pondělí skončí nouzový stav, který jsme tu měli několik měsíců, a omezení pohybu, otevřou se některé obchody či částečně zoologické zahrady. Část žáků se má vracet do škol. Další uvolňování protiepidemických opatření, i když vláda tvrdí, že to uvolňování vlastně není, má pak následovat v dalších týdnech.

Skvělé, trpělivost části obyvatel s vlekoucími se omezeními už ostatně pomalu končí, pokud už neskončila, a všichni si vydechnou. Navíc tu máme přece tak zvaný pandemický zákon, který už v únoru schválili poslanci a který vládě umožní bojovat proti epidemii, aniž by bylo neustále potřeba prodlužovat nouzový stav. Má to ale dva háčky.



Za prvé není jisté, zda neuvolňujeme protiepidemická opatření příliš, respektive zda by nebylo lepší nejprve poslat některé děti do škol a pak teprve uvažovat o otevírání obchodů. Nehledě na to, že uvolňujeme opatření v okamžiku, kdy v dlouhodobém průměru máme víc nakažených na sto tisíc obyvatel než Francie či Itálie, kde nedávno zavedli plošné uzávěry. Pravda, v přepočtu na obyvatele máme vyšší počet nemocničních lůžek pro covidové pacienty než uvedené země, ale naše lůžka, i přes klesající zaplněnost, stále zrovna nezejí prázdnotou. Za druhé není zatím jasné, jak bude pandemický zákon fungovat a podle čeho přesně se bude další rozvolňování či místní zpřísňování řídit.

Dosavadní historie uvolňování protiepidemických opatření u nás je spíše varující. Vždy se na něm shodla vláda i opozice, jelo se hurá způsobem, na rady odborníků nikdo nedbal a pak se všichni tvářili překvapeně. Včerejší oznámení Petra Smejkala, šéfa Mezioborové skupiny pro epidemické situace, že s jeho skupinou nikdo otevření obchodů nekonzultoval, naznačuje, že to teď nemusí být jiné. V tom případě je tu ovšem slušné riziko, že to dopadne podobně jako v minulosti, a my si na léto pořídíme ještě jednu poslední vlnu epidemie.