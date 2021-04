HUDEMA: Rosatom a naše jádro. Vyřazením Ruska ze soutěže problémy nekončí

Kolem máločeho bylo tolik hádek a sporů jako o to, zda do soutěže o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany pozvat či nepozvat také ruskou státní firmu Rosatom. V pondělí vše vláda urychleně vyřešila a fakticky vyřadila Rosatom ze soutěže. Už si tu neškrtne.

Důvody jsou celkem jasné: Vrbětice. Jak se zjistilo, muniční sklad ve Vrběticích, byť vlastně tak nějak omylem, zřejmě vyhodili do vzduchu ruští agenti. Když pak jako odplatu za to vyhostila Česká republika za země dvacet ruských „diplomatů“, tedy agentů ruských tajných služeb, Moskva zareagovala vztekle a urážlivě.

V ruských médiích ovlivňovaných státem se objevily zprávy, že Česko to udělalo jen tak jako poskok nepřátelských Američanů, a ruská vláda vypověděla z Ruska dvacet českých diplomatů.



Je možné s takovým státem dlouhodobě spolupracovat a být na něm závislý? Odpověď je, že ne. Představa, že například ruská vláda a tajné služby budou chtít někoho potrestat, jako to chtěly v případě Vrbětic, a třeba nám jimi postavenou jadernou elektrárnu na dálku vypnou nebo vyhodí do povětří, je sice nepříliš pravděpodobná, ale strašlivá.

O nic lepší není ani představa, že se šéfové ruského státu z nějakého důvodu naštvou a nedodají nám k porouchané elektrárně náhradní díly a my si ji pak budeme moci na nějaký čas strčit za klobouk. Vyřazením Rosatomu ze soutěže tak odpadne pár problémů.



Ale tím to bohužel nekončí. Stále tu zůstává otázka, zda ten, kdo bude jadernou elektrárnu stavět, dokáže dodržet plánovaný rozpočet a kdo celou tu stavbu nakonec zaplatí. Není divu, že se do mysli vkrádá otázka, jestli by nebylo lepší raději prostě ukončit celou soutěž a počkat, jestli se za pár let neobjeví lepší zdroj energie.



Nejlépe opět jádro, protože nukleární energie je ekologická, ale mělo by jít tentokráte nikoliv o velké zařízení, ale malé modulární jaderné reaktory. Zdá se, že technologický vývoj k tomu má našlápnuto.