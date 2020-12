HUDEMA: S covidem bude hůř. Každý to čekal a nikdo nic nedělal

Praha Středeční čísla ukazující rychlý růst epidemie koronaviru v Česku jsou rekordní: více než 16 tisíc nově nakažených, pozitivní téměř každý druhý test, nárůst lidí v nemocnicích, umírá přes sto lidí denně. Dnes to bude asi podobné. Šokující je, že to odborníci předvídali.

Namátkou šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek či bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Že to šlo čekat, přiznal i současný ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Co se děje? Jde o výsledek předchozího uvolnění a za pár dnů se navíc rostoucím počtem nákaz asi projeví předvánoční nakupování a rodinné sešlosti. Nicméně před Vánoci nikdo nenavrhl zpřísnění opatření proti šíření nákazy, i když protiepidemický systém PES ukazoval, že je to třeba. Politici to brali jako politicky neprůchodné a nevynutitelné. Dali na údajné přání lidu. Jako několikrát. Ministr zdravotnictví Blatný dokonce tento týden prohlásil, že předvánoční zmírnění protiepidemických opatření nebylo chybou, protože se nemocnice plní pomaleji, než by odpovídalo nárůstu počtu lidí s infekcí.

Zatím to zdravotnictví celkově zvládá, ale tím, že se podařilo zhruba dvojnásobně zvýšit počet lůžek pro pacienty s covidem na úkor jiné péče. Jenže to nejde udržet nadlouho. Navíc k nám míří z Anglie infekčnější kmen koronaviru a lidé přestávají dodržovat protiepidemická nařízení. Smrtící koktejl. Proč občané Česka tak riskují?

Jedním z důvodů je, že stát vydává dlouhodobě nejasné signály. Ministerstvo zdravotnictví a vláda ohlásily vysoké protiepidemické riziko, ale nechaly otevřené obchody. Pak zavedly tvrdé restrikce navzdory údajně nízkému riziku. Napřed se sledovali především nakažení, teď hospitalizovaní, o mrtvé se nikdo nestará. Systém PES je pro smích a bude se měnit kdovíjak. Výsledkem je ztracená důvěra a únava veřejnosti, což přispívá k tomu, že jsme v počtu nákaz a úmrtí na obyvatele jedni z nejhorších na světě. A pokud se něco nestane, bude ještě hůř.