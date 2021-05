HUDEMA: Sbohem a šáteček. Konec skupiny MeSES ukazuje slabiny státu

Mouřenín posloužil, mouřenín může jít. Zhruba tak by se dal shrnout úterní konec Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která od konce března radila ministerstvu zdravotnictví v boji proti pandemii. Nezní to dobře a skutečnost je ještě horší.

Ministerstvo zdravotnictví skupinu odborníků v úterý rozpustilo. Telefonicky. Nahradí je Klinická skupina pro covid při ministerstvu zdravotnictví. O spolupráci s lidmi z MeSES ministerstvo neuvažuje. „Skutečné odborníky a vědce máme v naší skupině,“ prohlásila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková, která povede Klinickou skupinu pro covid složenou převážně z lékařů. Odbornost členů MeSES, kde jsou lidé z různých odvětví, odmítla komentovat a naznačila tím, že nestojí za moc.



Pro lidi, kteří pomáhali vládě zdarma a ve svém volném čase a jsou experty ve svých oblastech, je to urážlivé. Je to i výstraha pro další, kdo by snad chtěli pomáhat v něčem našemu státu: vděk nečekejte. Externí odborníci jsou potřeba jen po dobu největšího průšvihu, a když se situace zlepší, mohou jít. Ostatně MeSES byla rozpuštěna podle vyjádření ministerstva zdravotnictví proto, že se zlepšila epidemická situace, zabralo očkování, a tak už není třeba. Doufejme, že je to tak. Podobně byla loni na jaře rozpuštěna poradní skupina k chytré karanténě, protože epidemie byla za námi a chytrou karanténu si úředníci dokážou udělat sami. Že to nezvládli a i kvůli nefungující chytré karanténě přišla další drsná vlna epidemie, víme všichni.

Rozpuštění MeSES ale ilustruje bohužel dobře i další a pro budoucnost horší věc. Vláda i státní správa sází na „resortismus“, úzký pohled lidí z jednoho oboru, a ustálené struktury státní správy. Což v krizích, které zasáhnou celou společnost, nefunguje. Na epidemii jsme to dobře viděli. A podobné krize budou přicházet dál a zase nás zastihnou fatálně nepřipravené.