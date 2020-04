HUDEMA: Slovensko v boji s virem zkouší všechno možné

Slovenský premiér před pár dny mluvil o „vypnutí“ Slovenska a na Velikonoce k tomu téměř dojde. Na Slovensku bude platit omezení pohybu a zákaz shromažďování, aby se zamezilo šíření koronaviru. Ale proč, když se Slovensko a jeho premiér Igor Matovič holedbají tím, jak jeho země infekci zvládla?

Velikonoce jsou na Slovensku spojeny silně jak s návštěvou příbuzných, tak s lidovými zvyky a popíjením alkoholu. Právě o svátcích by lidé posílení alkoholem mohli přestat dodržovat jak odstup mezi sebou, tak hygienické zásady a vir by se mohl rychle šířit. Slovenské zdravotnictví by pak nezvládlo nápor nemocných a rychle by přibylo mrtvých.

Vláda se toho scénáře obává, a tak hrozí drakonickými pokutami za porušení zákazu vycházet ven mimo nezbytné cesty a povolala na pomoc dokonce i armádu. Otázkou ale je, zda tato přísná opatření po Velikonocích skončí. Zatím se zdá, že ano. Premiérův nápad na dlouhodobé „vypnutí“ Slovenska, tedy tvrdou třítýdenní karanténu včetně totálního zákazu vycházení (lidé by se potravinami zásobili předem) a zavření všech firem, zabili svými posudky odborníci.

„Vypnutí“ by nepomohlo a ukáže to zřejmě i zkušenost z Velikonoc. Ale je možné, že Matovič vymyslí něco jiného. Neustále totiž kritizuje opatření předchozí vlády a snaží se zavádět vlastní.

Přitom se jeho vláda chlubí, že Slovensko jako jedna z mála zemí zápas s koronavirem zvládá, a dokazuje to tím, že země má doslova jen pár obětí epidemie. Pokud je to pravda, je to hlavně zásluha minulé vlády. Jenže slovenští statistici vykazují mrtvé nakažené koronavirem spíše jako ty, kteří umřeli na jinou chorobu, a na Slovensku se zatím na nemoc ve srovnání třeba s Českem i při přepočtu na stejný počet obyvatel moc netestuje.

Uvidíme, co se stane za nějaký čas, až se počet testů zvýší. Řeči o příkladném zvládání epidemie jsou zatím jen takovým folklorem, kterému odolá málokterý politik, a ani u nás to donedávna nebylo jiné.