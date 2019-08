HUDEMA: Smrt stravenek. Ministryně financí nabízí místo poukázek peníze

K poukázkám na jídlo, stravenkám, mají Češi rozporuplný vztah. Je to v mnoha firmách velmi oblíbené přilepšení k výplatě, ale ne všude tyto papírky berou, ne všude na ně vrací, člověk si s nimi občas připadá jako s žebračenkou. Zaměstnanci by je klidně vyměnili za peníze, aby si mohli koupit, co chtějí. Jenže zrušit je se zatím nikomu nepodařilo.

Proti se většinou postavili odboráři, provozovatelé restaurací a pochopitelně společnosti vyrábějící stravenky, které na celém systému slušně vydělávají. Někdy se přidali i zaměstnavatelé. Jejich důvody byly vždy zcela bohulibé a měli na mysli jen veřejné dobro: bez stravenek by prý lidé nechodili na obědy, zničili si stravovací návyky a zkazili si zdraví. Nejenže by prý klesly tržby restaurací, ale mnohé hospody by určitě zkrachovaly – a také by zmizela možnost vyplatit skrze poukázky zaměstnancům část příjmu bez daní. Místo stravenek peníze rovnou na účet. Ministerstvo chce obejít korporace, chystá nový paušál Minimálně první argumenty jsou dost chabé. Lidé budou jíst i tak a tržby restaurací se sníží jen o trochu, ale politici zatím vždy couvli. Zdálo se jim, že jde o reprezentanty většiny voličů. S nápadem na zrušení stravenek tak narazil třeba sociálnědemokratický ministr financí a pak premiér Bohuslav Sobotka a pokus zrušit nesystémové daňové výhody pro stravenky vzdal po letech i lidovecký správce státní kasy Miroslav Kalousek. Nyní je však na stole návrh ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO – a zdá se, že má slušnou šanci. Schillerová totiž zvolila úplně jiný postup. Zdánlivě nic neruší, nikomu nic nesebere. Kdo chce, tomu zůstanou stravenky, kdo ne, dostane daňově zvýhodněné přilepšení k platu. K penězům se tak dostanou lidé, jimž zaměstnavatel dosud nic nedával, a tak ze stravenek nic neměli. Jde o milion voličů – a to je slušná pobídka pro poslance, aby navržené změny schválili. Formální zachování stravenek oslabí námitky jejich zastánců. Cílový předpoklad je přitom jasný: každý logicky uvažující zaměstnanec zvolí peníze a stravenky pomalu vymřou. Může se to povést.