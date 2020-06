HUDEMA: Snižte daně všem! Německo může být u DPH pro Česko vzorem

Proti propadu ekonomiky a očekávanému zvýšení nezaměstnanosti po „uzavírkách“ kvůli opatřením proti novému koronaviru se dá bojovat různě. Třeba něco dělat trochu, nebo z gruntu. Například snižování daní.

Pěkně je to vidět i při srovnání Česka a sousedního Německa. Zatímco v Česku schvaluje ve čtvrtek Senát snížení daně z přidané hodnoty u vstupenek na sportovní a kulturní akce a u ubytovacích služeb, v Německu se chystají snížit DPH téměř na vše.

Navíc zatímco u nás se přesunují tyto položky ze sazby 15 procent do sazby desetiprocentní a zůstává tu stále stejně vysoká sazba 21 procent, v Německu snižují vyšší sazbu z 19 procent na 16 a nižší z dosavadních sedmi na pět procent.



U nás by mělo snížení daní prospět hoteliérům, divadlům, kinům a pořadatelům koncertů a sportovních zápasů. Protože ti byli drasticky postiženi umrtvením celé ekonomiky a dosud se nemohou vrátit k normálnímu byznysu.



Jenže postiženi byli téměř všichni. Od výrobců aut po třeba vydavatele novin. Nehledě na to, že je potřeba nakopnout celou ekonomiku a snížení DPH, pokud se promítne do cen, podpoří utrácení, a tím i firmy a pracovní místa. Právě na to sázejí Němci s plánovaným snížením DPH od prvního července.

Podle odborníků se skutečně část zisku ze snížené daně dostane k zákazníkům. Studie vycházející z předchozích snížení DPH v Evropě ukazují, že to podporuje spotřebu i ekonomický růst. A to bychom potřebovali i u nás. Navíc máme tu výhodu, že „díky“ tomu, že máme vyšší DPH než v Německu, můžeme daň snižovat více, a dát tak ekonomice větší impulz než Němci.

Zároveň by nám ale nestačilo snížení DPH jen do konce roku, jak to plánují v Německu. Krátkodobé snížení DPH má totiž podle ekonomů pouze dočasný efekt. Pak následuje fáze šetření. A tu si nemůžeme na začátku příštího roku dovolit. Odborníci předpokládají, že hospodářský útlum bude trvat minimálně rok, možná i déle, a opětovné zvýšení DPH by propad ekonomiky jen podpořilo.