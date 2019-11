HUDEMA: Souboj miliardářů. Bloomberg proti Trumpovi a socialistům

Nikdo jiný nedokáže zastavit současného prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách, obává se miliardář Michael Bloomberg, a tak se mu chce postavit sám. V příštím roce tak asi uvidíme souboj miliardářů. Nebo Bloomberg naopak přispěje k Trumpovu vítězství. Což je vzhledem k sebevražednému chování Bloombergovy Demokratické strany pravděpodobnější.

Začněme u první možnosti. Kdyby byl Bloomberg kandidátem Demokratické strany, má slušnou, byť ne nadpoloviční šanci, že Trumpa porazí. Trump těží z určité míry populismu, apeluje na „normalitu“ a „pořádek“ proti „progresivistům“. Část těchto voličů by zaujal i Bloomberg. Byť se za to dnes omlouvá, byl to on, kdo zavedl v New Yorku jako starosta velmi tvrdou politiku vůči podezřelým ze zločinu. A kdo tlačil na kvalitu škol a přísnost vůči žákům. Zároveň dokáže nadchnout i část levicových „progresivních“ voličům, jak ukázal v New Yorku bojem proti kouření a nezdravým tukům. Navíc má plán na (umířněné) omezení držení zbraní.

Napřed ale musí získat nominaci Demokratické strany. A tam je pod palbou levicových kandidátů na prezidenta, kteří mu vytýkají jeho bohatství. Například kandidáti Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová ho obviňují, že si chce kandidaturu „koupit“ a vyhnout se jimi plánovaným vysokým daním. „Miliardáři by neměli vůbec existovat,“ myslí si Sanders. Na to je těžké racionálně reagovat. Bloomberg navíc soutěží u demokratů s dalším umírněným, bývalým viceprezidentem Joem Bidenem, což rozmělní středové hlasy. Výsledkem může být vítězství levicových radikálů. Což povede k tomu, že se naplní Bloombergovy obavy a miliardář Trump opět zvítězí. Byť demokratičtí progresivisté budou mít radost, že dělali zásadovou politiku proti boháčům.