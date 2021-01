HUDEMA: Světu na očích. Internet mění i rodinné pře

Na první pohled je americká příhoda o dceři, která „udala“ svou rodinu na sociální síti Twitter, ilustrací politického rozdělení Ameriky, které štěpí dokonce i nejužší rodinu. Vypovídá to ale spíše cosi o naší době, kdy se spory řeší na internetu.

O co jde? Osmnáctiletá Helena Dukeová našla na fotografiích mezi lidmi, kteří se zúčastnili protestů ve Washingtonu ukončených proniknutím do Kongresu, svoji matku Theresu, tetu a strýce. Označila je právě na Twitteru. Kvůli tomu pak její matku propustili z práce, ačkoliv není jisté, zda vyvolala nějaké násilí. Udavačství, řeklo by se.

Jenže účast na demonstraci, jakkoliv se nakonec zvrhla, není žádný zločin, který by šlo udat. Spíš šlo o označení politického postoje rodinných příslušníků, se kterým Helena nesouhlasila. Navíc matka Heleně zakazovala účast na progresivních levicových demonstracích s odůvodněním, že by se tam mohlo něco násilného strhnout, a pak se nakonec sama zúčastnila demonstrace, což dceru naštvalo.



Jde zřejmě o spor dospívající dcery s matkou, banální příhodu, která by normálně skončila hádkou, křikem a velkým práskáním dveřmi a stížnostmi kamarádkám na „debilní rodiče“ a pak usmířením. Jenže nestalo se tak. Helena totiž zvolila jako nosič svého křiku Twitter.

Sociální sítě ale mají dvě důležité vlastnosti. Za prvé, vyostřují konflikty, protože tam člověk snadno najde skupinu stejně smýšlejících lidí, kteří ho ve sporu podpoří třeba tak zvanými lajky. Což vede k další hádce, protože když ho lidé podporují, má dotyčný přece „pravdu“. Za druhé, hádka na sociálních sítích není hádkou v soukromí, dokonce ani ne na pavlači, ale hádkou před očima celého světa. Včetně zaměstnavatele Theresy Dukeové.

Spor asi pokračuje a Helena teď navíc shání peníze na studium na vysoké, které asi už nemůže čekat od rodiny. Prostě taková malá rodinná tragédie, ke které možná víc než politika přispělo nerozumné používání internetu.