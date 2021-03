HUDEMA: Test testováním. Státem uložená povinnost musí jít splnit

Vláda nedávno rozhodla, že ač je situace s šířením nového koronaviru kritická, nebude zavírat průmysl, ale epidemií se „protestujeme“ firemním testováním, za pomoci takzvaných samotestů. Jenže teď se možná blíží náraz do zdi. Některé firmy nemohou sehnat dost testů pro své zaměstnance a čekají. Další to řeší tím, že posílají zaměstnance na test na veřejná odběrová místa – a ta jsou zahlcena.

Problém může eskalovat. Testování se totiž bude rozrůstat. Minulý týden ve středu zahájily testování velké firmy a musejí ho dokončit do 12. března. Střední podniky měly začít v pátek a nyní se přidávají úřady, brzy přijde řada i na menší podniky. Stát chce mít co největší „síto“, vybrat nemocné a nakažené, izolovat je, a tím zastavit šíření infekce. Zda to bude stačit, uvidíme. Každopádně to má postupně výrazně snížit počet infikovaných.



Ale co když nebudou testy? Státní úředníci těžko mohou vymáhat nějakou povinnost, když ji nelze reálně splnit. Pokud na ní budou trvat, brzy lidé začnou obcházet i další zákony, protože stát ztratí část své autority. A firmy, které nechtějí své zaměstnance testovat, se budou jednoduše vymlouvat na to, že nejsou testy. Epidemie nezačne ustupovat, naopak znovu nabere na síle. Jde o test funkčnosti státu.

Pokud skutečně nastane taková situace, musí stát zasáhnout a testy zajistit. Ostatně, o testování ve firmách se tu mluví už od podzimu loňského roku, takže byl čas promyslet, zda bude dost testů a lidí, kteří je budou dělat.

Jednou z možností je začít prodávat či rozdávat podnikům testy, které jsou ve skladech státních hmotných rezerv. Pravda, není jich až tak moc, ale na nějakou dobu vystačí. Pak by měl na zvýšenou poptávku zareagovat trh. A že byly tyto testy původně určeny pro žáky, aby šlo rychle otevřít školy? Nedělejme si iluze, ty se jen tak neotevřou a je třeba začít přemýšlet, zda neodpískat prezenční výuku po zbytek školního roku.