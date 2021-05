HUDEMA: Triumf amatérismu. Otevření zahrádek ukazuje stav gastropodnikání

Praha Pondělí udělalo nesmírnou radost části hospodských a restauratérů. Konečně se po pandemické uzávěře otevřely zahrádky restaurací, byť za speciálních podmínek. Neudělal ovšem radost všem.

Samozřejmě, otevření zahrádek restaurací s tím, že tam mohou jen očkovaní, lidé po prodělání covidu-19 či nedávno testovaní, je poněkud problematické a trochu brblání ze strany gastrobyznysu by člověk čekal. Jenže když se v médiích ozývají i hlasy některých zástupců restauratérů, že jsou rádi, že nynější deštivé a studené počasí sníží počet návštěvníků zahrádek, je to přinejmenším podivné.

Právě hosté přece přinášejí do restaurací a hospod peníze a radovat se z jejich menšího počtu je poněkud pošetilé. Stejně jako se radovat z toho, že zároveň hosté budou platit více, protože tak si to žádá pocovidová doba a zvýšené náklady. Majitelé pohostinských podniků by měli být rádi, že do nich zamíří co nejvíce lidí, a měli by jim poskytnout co nejlepší a nejlevnější služby, aby se tam pokud možno vraceli. Nikoliv snažit se vytvořit cimrmanovskou Hospodu na mýtince, která nejlépe funguje, když v ní není nikdo nebo jen pár „hejlů“, kteří se nechají patřičně oškubat.



Podnikání, a to platí i pro restaurace, je podle definice soustavná činnost za účelem dosažení zisku. Důležité je přitom i slovo soustavná. Snaha části restauratérů vydělat jednorázově na zákaznících a zároveň požadovat jejich stálý počet je úsměvná a je odsouzena k neúspěchu. Je to amatérismus v tom nejhorším slova smyslu. A ukazuje to, že v Česku chybí u části restauračního byznysu, a nejen tam, skutečně podnikatelský duch. Ke škodě nás všech.