HUDEMA: Turisté, plaťte! Vstupné do hor by pomohlo přírodě i ekonomice

Je léto, čas dovolených, a tak i čas vyrazit do přírody. Obdivovat „divočinu“ a zažít to, na co není v pracovním shonu čas. Výsledek této logické úvahy? Něco, co stále více připomíná pobyt v přecpaném autobusu a podílí se na devastaci právě té obdivované přírody. Stačí jen připomenout nacpané cesty v Krkonošském národním parku.

A bude hůř. Počet turistů toužících spatřit chráněnou přírodu se zvyšuje. Nejen místních, ale s rostoucím bohatstvím kdysi chudších zemí i zahraničních. Hodně se mluví o cestování Číňanů (v Česku loni vzrostl meziročně jejich počet o víc než čtvrtinu), jsou vidět i Indové a přibývá třeba Poláků.

Co s tím? Pokud nechceme prosazovat neomezené právo na využívání přírody pro každého kdykoliv a zdarma až do jejího zničení, nezbývá než přistoupit na regulace a poplatky. Podobně jako na polské straně Krkonoš. V pondělí se tam v jednom směru kvůli přetlaku turistů zavírá jednosměrně jako už několik let jedna z cest na Sněžku a už nějakou dobu vybírají Poláci od turistů menší obnos za vstup do svého národního parku.

Ideální by byla nejspíš kombinace obého, tedy omezený počet vstupenek na den za menší sumu. Či stanovit výši vstupného podle toho, jaký je v jakém období o místo zájem a jak je příroda citlivá na lidskou přítomnost. Návštěvnost by se tak časově „rozprostřela“. Neomezený vstup za nízký poplatek totiž občas postrádá regulační funkci. Jak ukazuje případ části Adršpachu, kde nezabránil doslova turistickým zácpám. Stejně jako striktní zákazy, jež nebrání některým zvědavcům zabrousit do „zakázaných“ partií Krkonoš.

Tvrzení, že je to otázka mnoha let politické diskuse a že na to lidé nejsou připraveni, je nesmyl. O zpoplatnění vstupu do částí chráněných Krkonoš se mluví asi 15 let a místní politici byli pro. Ostatně jde o dlouhodobé zachování přírody, z toho plynoucího turismu a s tím souvisejícího živobytí místních. Ekonomické studie zas ukazují, že lidé jsou ochotni za návštěvu zachovalé přírody platit. Není nač čekat.