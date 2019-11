HUDEMA: Unijní právo vědět. Označování izraelských potravin má i temnou tvář

Na potravinách pocházejících z izraelských osad na okupovaných palestinských územích musí být napsáno, odkud jsou. Například, že jsou právě z izraelských osad. Rozhodl o tom včera Soudní dvůr Evropské unie. Odpůrci Izraele a jeho osadnické politiky se radují, židovské organizace ale varují před růstem antisemitismu. Proč tolik emocí kolem naprosto racionálního rozhodnutí?

Podle evropských pravidel má být na potravinách uvedena země původu a případně i konkrétní místo původu. Aby si spotřebitel mohl vybrat, co chce kupovat. Podle toho, zda se mu potraviny z takových míst zdají zdravé či nezdravé, zatěžující či nezatěžující přírodu a také podle „etických hledisek“ a „dodržování mezinárodního práva“.



Evropský soud proto rozhodl, že výrobky z izraelských osad na Západním břehu a na Golanech musejí být označeny jako výrobky z těchto osad. Ne z Izraele. Protože osady neleží na mezinárodně uznaném území Izraele, a tak zboží z nich nemůže být označeno jako izraelské. Konec, tečka, jasná věc.

Problém je ale v tom, že existuje Hnutí bojkot, stažení investic a sankce (BDS) a další podobné organizace, které se snaží blokovat prodej zboží z osad případně z celého Izraele, a tím dosáhnout změny izraelské politiky vůči Palestincům. Což by nevadilo, kdyby zástupci a podporovatelé těchto organizací občas nepronášeli antisemitské výroky. A nepodněcovali nenávist vůči „Židům a milovníkům Židů“ a nevyvíjeli tlak na firmy i jednotlivce hraničící s vydíráním.

Jasné označení výrobků z židovských osad jim teď usnadní práci. A opět, nejde o to, že půjde lépe vyzývat zákazníky, aby nekupovali zboží z osad. Na to má každý právo. Jde o to, že půjde lépe tlačit na dovozce a prodejce takového zboží. A protože v mnoha evropských zemích úřady i společnost takový nátlak tolerují, může jinak správné rozhodnutí evropského soudu pozici lidí obchodujících s potravinami z osad významně zhoršit a podpořit i antisemitismus.