HUDEMA: Vakcína a patent. Ne každý dobrodinec jím skutečně je

Spojené státy měly vždy tradici idealistické politiky. Americký prezident Joe Biden na ni navazuje a navrhuje pozastavení platnosti patentové ochrany na vakcíny proti covidu-19, takže by je mohl vyrábět kdokoliv.

Pomohlo by to chudším zemím. Evropská unie, dědic evropské reálpolitiky, je proti a navrhuje místo toho konec omezení vývozu vakcín. Na první pohled zní americké stanovisko skvěle, nesobecky, jenže nakonec jsou asi humanisty spíše sobečtí Evropané.



Jak to? Zaprvé, Spojené státy mají vakcín, na rozdíl od EU, dost, takže právě uvolnění jejich vývozu by přineslo rychlou úlevu strádajícím rozvojovým zemím. Zadruhé, většina expertů se shoduje na tom, že hlavním problémem momentálně není patentová ochrana výroby vakcín, ale nedostatek jejich výrobních kapacit. Vyspělé země by tedy měly pomoci méně vyspělým zemím s technologiemi na výroby vakcín, ne jim darovat nevyužitelné patenty. Navíc u vakcín nejde jen o to vyrobit je, ale vyrobit je dobře a zdravotně nezávadně. Na to musí existovat v dané zemi příslušné předpisy a také lidé, kteří to jsou schopni průběžně kontrolovat. Ve spoustě rozvojových zemí nic takového neexistuje. A konečně zatřetí, zrušení nebo drastické omezení patentových práv, tedy státem udělovaného dočasného monopolu na určitý výrobek jeho vynálezci, by omezilo chuť firem nadále vyvíjet nové výrobky. Podle převládající teorie totiž firmy investují velké peníze do riskantního vývoje nových vakcín a období patentové ochrany, kdy nemají konkurenci, jim umožňuje tento vývoj zaplatit a vydělat.

Zda to tak vždy skutečně funguje a zda by nestačila místo patentů státní podpora třeba vývoje nových vakcín – která už ostatně existuje – je jiná otázka. Studie s důkladnými propočty zatím neexistují. Momentálně funguje spíše víra. Všichni věří, že patenty jsou nutné pro další vývoj nových výrobků včetně vakcín, po jejich zrušení by se tak do vývoje další vakcíny nikdo nějakou dobu nehnal. A to si teď, kdy vznikají další mutace koronaviru, nemůže nikdo dovolit.