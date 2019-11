HUDEMA: Velký bratr v Praze. Magistrát si koupil šmírovací hračku a teď se diví

Vedení pražské policie požádalo magistrát, zda by u části svých kamer neaktivoval funkci automatického rozpoznávání obličejů. Chce mít možnost srovnávat záběry z kamer s údaji v databázích a patrně sledovat lidi automaticky během jejich procházky městem. To vzbuzuje podezření, že se v Praze rodí místní velký bratr. Byť policie tvrdí, že chtěla jen „otevřít diskusi“.

Policie by tak totiž mohla znát trasu pohybu občanů či návštěvníků hlavního města, a tím i to, kde bydlí, kde nakupovali či pracují. A nepřímo i to, s kým se stýkají. Pod vlajkou boje proti kriminalitě. Je to zneužitelné a navíc podobné systémy obvykle automaticky vyhodnocují i podezřelou aktivitu. Rvačky, ale třeba i neobvyklý pohyb či srocení lidí. Automaticky volají policajty či městské úředníky na toho, kdo se chová „jinak“. Některým to až nepříjemně připomíná totalitu.

Praha proto rychle dala od policejního požadavku ruce pryč. Magistrát prý chce napřed stanovisko úřadu na ochranu osobních údajů a primátor Zděněk Hřib z Pirátů rovnou žádost policie odmítl. Jenže, kdo takovou žádost policii umožnil? Přece město, které si za minulé primátorky začalo pořizovat „chytré“ kamery využitelné k rozeznávání tváří. Policisté se jen řídí podle logiky: když už něco máme, proč to nevyužít?

Pokud primátor myslí své ne vážně, měl by se pokusit technicky znemožnit využití městských kamer k automatickému rozeznávání tváří. Nebo zakázat používání automatického rozpoznávání obličejů na celém území města, jako to udělali třeba v americkém San Francisku. Protože jinak platí, že příležitost dělá zloděje. A to i v případě policie.