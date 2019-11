HUDEMA: Vězeň penzionu. Marek Dalík si fešácký kriminál dokázal vylobbovat

Člověk je naprosto omezen, nemůže se stýkat se svými nejbližšími, nemůže pracovat, normálně žít. Je mezi lidmi, se kterými by se jindy nechtěl ani potkat, stěžoval si na své vězení Marek Dalík, bývalý lobbista a tajemník bývalého premiéra Mirka Topolánka. Rychle se ale ukázalo, že to taková hrůza nebyla.

Vězeň Dalík, odsouzený za podvod, pracoval, a to v luxusním penzionu U císaře Zikmunda. Znojemská věznice totiž má s majitelkou zařízení uzavřenou smlouvu o zaměstnávání vězňů. Nebo možná chudák nepracoval, jak tvrdil v citované stížnosti. Jen se flákal, třeba si četl či si jen užíval vybrané kuchyně penzionu. Nezní to jako přísný trest, ale budiž.



Doufejme tedy, že byl aspoň pravdivý i zbytek Dalíkova vyjádření. Že se nemohl stýkat s příbuznými, jak si stěžoval. Že mu majitelka penzionu či její zaměstnanci bránili dopisovat si s osobami mimo vězení, telefonovat či využívat kvalitní wi-fi sítě, kterou se penzion chlubí. Zkrátka že neměl kolem sebe kamarády a příbuzné a ani s nimi nemohl volně komunikovat. Přerušení běžného styku s vnějškem totiž bylo speciálně u Dalíka důležitou součástí trestu. Mimo jiné proto, že se živil svými kontakty, které je třeba udržovat, a stále podniká. Leccos ale napovídá o opaku.

Navíc je pozoruhodné, že U císaře Zikmunda skončil právě Dalík. Je to v podstatě rozumný a vychovaný člověk, ale takových je ve znojemské věznici asi víc. A tak luxusní podmínky jako on neměli. Zavání to tím, že ne všem se měří stejným metrem. Uvidíme, jestli s tím něco udělá plánovaná prověrka znojemské věznice ministerstvem spravedlnosti. Zatím to moc nevypadá a spíše se zdá, že kdo má patřičné styky, dokáže si zařídit dobrý život, i když má sedět ve vězení.