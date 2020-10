HUDEMA: Vítězní Starostové zatřesou Senátem i opozicí. Měli by si říct o post šéfa

Vítězem letošních senátních voleb je jednoznačně hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Získalo ve volbách nejvíc nových senátorů a bude mít v Senátu zdaleka největší klub. Odrazí se to jak na vedení Senátu tak na vytváření příštích opozičních koalic.

STAN získalo navíc sedm nových senátorů a jeho čtyři staří senátoři obhájili svůj mandát. Není divu, že to předseda starostů Vít Rakušan považuje za průlomový úspěch. Hnutí STAN totiž zastínilo v opozičním táboře všechny konkurenty, tedy ODS, kdysi sesterskou TOP 09, i Piráty. Není divu, že se objevily úvahy o tom, že STAN by mělo získat místo předsedy Senátu, které dosud drží Miloš Vystrčil z ODS.

Šéf Starostů Rakušan sice prohlásil, že to nechá na senátorském klubu, ale Starostové by si o něj měli říci. Jde o viditelnou osobu, která jim pomůže se zviditelnit a tím si i zlepšit pomoci v parlamentních volbách příští rok.



Předseda ODS Petr Fiala, který doufá, že Vystrčil by mohl své místo ustát. Protože je podle něj „vynikajícím reprezentantem České republiky i Senátu“, kterého uznává celá opozice, zřejmě doufá marně.

Největší vinu na tom má sám Vystrčil. Podpořil totiž v letošních senátních volbách senátora Ivo Valentu, bývalého sponzora ODS. Valenta vydělává na hazardu, spoluvlastní dezinformační web Parlamentní listy a byl odsouzen na korupci, což komentoval slovy, že každý správný chlap mám mít nějaký škraloup. Vystrčilova aureola Mirka Dušína, čestného demokrata nehledícího na peníze, kterou získal svojí cestou na Tchaj-wan, tím dostala zásadní ránu.

Výhra STAN je navíc ukázkou síly, která posílí postavení hnutí ve formujícím se volebním opozičním bloku nebo blocích mířících do Poslanecké sněmovny. Zatím to přitom pro Starosty nevypadlo moc růžově. Byli totiž vnímáni jako strana lokální úrovně, takže vedení celé opozice si nárokovala ODS a její liberální (či levicové) části Piráti. Teď to ale vypadá, že STAN je třeba brát vážně i v celostátní politice.