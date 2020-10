HUDEMA: Volby populistů. Lidé milují to, co chtějí slyšet

Lidé jsou už unavení covidem, prohlásil tento týden americký prezident Donald Trump k členům svého volebního štábu. Mají podle něj už dost omezení a rad epidemiologů, které označil za idioty. Chtěl tím dodat svým spolupracovníků důvěru v to, že může být znovu zvolen prezidentem, i když v Americe už za jeho vlády na covid-19 zemřelo více než 225 tisíc lidí. A má pravdu.

Ve Spojených státech stejně jako v Česku je už hodně lidí unaveno opatřeními proti koronaviru, nebaví je zpravodajství o koronaviru v médiích a chtějí se zbavit omezení, která mají zabránit šíření viru. Strkají hlavu do písku, propadají malomyslnosti či hledají „alternativní“ recepty.

Politici jako Trump toho využívají a říkají jim, co chtějí slyšet, včetně toho, že nový koronavirus už není tak nebezpečný a je možné některá omezení hodit za hlavu. Viděli jsme to v létě i u nás, dělal to premiér Andrej Babiš i šéf opoziční ODS Petr Fiala.

V USA kromě toho navíc zvažují takzvané promoření. Ve vládních kruzích razí tuhle myšlenku Trumpův hlavní poradce pro boj s koronavirem, neuroradiolog Scott Atlas. Propaguje takzvanou Velkou barringtonskou deklaraci, návrh pustit virus populací, a tím získat stádní imunitu. Není třeba zavírat bary, restaurace a školy a „zranitelní“, ty, které by virus pravděpodobně zabil, se ochrání.

Autoři ovšem zapomněli uvést, že skutečná ochrana zranitelných se za této situace dá provést asi jen jejich naprostou izolací. Šlo by o desítky milionů lidí uvězněných doma. Zároveň není jasné, zda lze dosáhnout kolektivní imunity a na jak dlouho. Přitom cenou za tento experiment by pravděpodobně byly spousty mrtvých.

Jenže část lidí raději než těmto námitkám složitě formulovaným vědci, kteří se navíc ani mezi sebou zcela neshodnou, uvěří jednoduchým radám vedoucím údajně ke světlým zítřkům. Přesně tak, jak to chtějí slyšet. Populističtí politici jako Trump toho využívají. Co bude dál, s tím si hlavu nedělají, vše se uvidí po volbách.