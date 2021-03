HUDEMA: Výjimečnost USA. Bidenův stimulační balíček zamává světem

Ve Spojených státech byla svého času populární teorie o americké výjimečnosti a teď jako by ji podporovala i ekonomická situace USA. Amerika se z pandemie vynoří příští rok s větším ekonomickým bohatstvím a růstem než před ní, její ekonomika bude chvíli růst dokonce rychleji než ta čínská a i valná část chudých Američanů na rozdíl od chudých v jiných vyspělých zemích bude mít letos slušné úspory.

Hlavní důvody jsou dva. Zaprvé, americký Kongres schválil tento týden stimulační balíček prezidenta Joea Bidena ve výši 1,9 bilionu dolarů, tedy zhruba 42 bilionů korun. Podle přijatého zákona dostanou Američané, kteří vydělávají 75 tisíc dolarů a méně, ročně šek na 1400 dolarů.

Navíc se prodlužuje mimořádný příplatek k podpoře v nezaměstnanosti, který zvýšil spoustě chudých lidí jejich příjmy nad úroveň z doby, kdy pracovali, jsou v něm i prostředky na potlačování chudoby, podporu škol a na vakcíny proti čínskému koronaviru.

Další peníze dává do ekonomiky centrální banka, která letos vyčlenila na podporu bankovního systému 2,5 bilionu dolarů. Za druhé, prezident Biden nedávno prohlásil, že na konci května budou mít USA vakcínu proti koronaviru pro každého dospělého, který si bude přát být očkován – díky spolupráci jinak si konkurujících farmaceutických firem a prostředkům americké federální vlády. Výsledkem bude uvolnění restrikcí a ekonomický růst.



Z toho bychom se měli radovat i my. Americká poptávka patrně posílí ekonomický růst ve světě, a tedy i u nás. Jenže jsou tu dvě ale. Za prvé, Biden protlačil balíček „na sílu“ bez spolupráce opozičních republikánů. Jeho demokratická strana má jen minimální většinu, takže až bude příště potřeba schválit nějaké důležité ekonomické opatření, nemusí to vyjít. A za druhé, růst Ameriky může nakonec vést celosvětově k vyšším úrokům, což prodraží splácení dluhů, a to i těch státních. A ty u nás rychle zvyšujeme.