HUDEMA: Zoufalý recept. ČSSD uvažuje o prohloubení bytové nouze

Když chcete do parlamentu ve volbách, které se blíží, je třeba se podívat na to, co voliče trápí, a pokusit se s tím něco dělat. Ať už reálně, nebo jen naoko. Přesně to teď dělá sociálně demokratická ministryně Jana Maláčová. Po návrzích na zpřísnění dávek pro chudé, což má ušetřit výdaje ze státního rozpočtu a je to u části voličů populární, chce něco udělat s drahým a nedostupným bydlením.

Problém je v tom, že část receptů, jako je změna předpisů, aby se snadněji stavělo, či podpora bytového družstevnictví, je během na dlouhou trať. Stejně jako z právních a dalších důvodů regulace pronájmů bytů turistům prostřednictvím služby Airbnb. Do voleb příští rok se to nestihne. ČSSD se proto začíná podle Maláčové „velmi seriózně bavit o cenové regulaci“. Stačí stanovit maximální nájemné, to jde rychle, a lidé budou mít dostupné bydlení. Jediný problém je, že to nefunguje.



Výsledkem by bylo trvalé rozdělení lidí na ty, kdo už bydlí v bytě s regulovaným nízkým nájmem a budou se ho držet zuby nehty, a na ty, kdo budou mimo. Ti si budou muset buď koupit svůj dům či byt nebo sehnat dekret na regulovaný nájem na černém trhu. Na to je ale třeba balík peněz. Nebo si budou shánět pronájem na černém trhu, což znamená vyšší cenu a menší jistotu. Dopadne to hlavně na mladé, kteří zatím bydlí u rodičů a nemají úspory. Víme to bezpečně, protože regulované nájemné tady bylo celá léta.

Že to nebude fungovat, ví zřejmě i ministryně Maláčová. Podobné je to s jejím nápadem na zpřísnění chudinských dávek. Proč o tom tedy uvažuje? Její pozice ve vládě ani ve straně není pevná a dlouhodobě nejsou nijak skvělé ani volební preference sociální demokracie. Maláčová se snaží zaujmout, dokud je na ministerstvu. V nešťastné situaci i zoufalými nápady. Bohužel jako ministryně má, pokud to schválí vláda, moc učinit nešťastnými i mnohé další lidi. V tomhle případě třeba tím, že jim z jejich představy samostatného bydlení udělá jen velmi vzdálenou vidinu.