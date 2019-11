HUDEMA: Zpátky v červeném. Britští labouristé zatočili ostře doleva

Když se filmaři rozhodli obnovit kultovní britský sci-fi seriál Červený trpaslík, zahájili další sérii trojdílnou epizodou Zpátky v Červeném. V té se vrátili do minulosti, pokusili se obnovit to, co bylo zničeno, aby se nakonec hrdinové dostali pod vliv psychotropních látek a padaly z nich nesmysly. A stejně se dá popsat i program britské Labour Party, se kterým míří její šéf Jeremy Corbyn do prosincových voleb.

Při novém referendu o brexitu by Corbyn prý zůstal neutrální. Politik to sdělil během debaty s občany Nejsilnější britská opoziční politická strana se vrací v tento týden zveřejněném programu ke svým marxistickým kořenům. Nebo, jak napsal list Financial Times, k plánu na zavedení socialismu v jedné zemi. Či minimálně k anulaci privatizace a reforem, které zavedla v Británii vláda Margaret Thatcherové v osmdesátých letech minulého století. Labouristé chtějí zestátnit dráhy, energetiku, vodárny a podle Corbyna i další firmy. Podniky i boháči mají platit daně jak mourovatí, ostatním se mají zvýšit platy a o všechny se má postarat velký sociální stát. Od školáků po důchodce. Program Labour je zkrátka pro pracující, ne pro bankéře, milionáře a jiné boháče.

Ale do minulosti se úplně vrátit nelze. Corbyn proto nehodlá zavést skutečný socialismus, jak jsme ho znali třeba v bývalém Československu. Zestátňovat chce za náhradu a v menším rozsahu, než ještě nedávno tvrdil. A jeho vymezování se vůči establishmentu má spíš chuť populismu než komunismu. Jakkoliv on sám komunistou v jádru je. Navíc vše spojuje s moderními hesly jako zelená ekonomika či boj s nerovností a za sociální spravedlnost. A zde zároveň začíná i Corbynův halucinogenní trip. Labouristé tvrdí, že zavádění zelené ekonomiky zvýší v Británii produktivitu, posílí ekonomiku, že nerovnosti se sníží podporou boje proti sexuálně přenosným chorobám a obezitě atd. atd. A hlavně že na všechny plánované výdaje bude dost peněz z vyšších daní a půjček. Corbyn je pomstychtivý jako Stalin, nebral si servítky britský premiér Johnson Ekonomové ale tvrdí: nebude a je to cesta k ekonomickému úpadku. Což labouristům nevadí, protože co skutečně bude, se uvidí až po volbách. Jenže ty jim jasný apel na levicovost a „lidi práce“ může pomoci vyhrát. Stejně jako by přiznané zaměření na učitele, zdravotní sestry a další hůř placené profese asi pomohlo dalším evropským levicovým stranám včetně naší sociální demokracie.