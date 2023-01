Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera je to tím, že část zubařů není dostatečně motivována výší svého příjmu. Pohotovosti by měly mít možnost provozovat nejen nemocnice, které to podle něj provozují dosud, ale i soukromníci, a města by jim to měla platit tak, aby tam lidé byli ochotni pracovat.