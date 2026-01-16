Před nimi strach, za nimi hrůza. Kde se vzali Hunové, kteří vlastně stvořili středověkou Evropu?

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Doporučujeme   18:00
V loňském roce jsme si mohli připomenout jedno zapomenuté, přesto důležité výročí. Před 1650 lety se do Evropy vřítili Hunové a rozsévali kolem sebe smrt a zkázu. Přesto je dobré na jejich vpád upozornit: díky němu mohla povstat moderní středověká Evropa.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hunský národ, známý jen povrchně ze starých písemných památek a sídlící za Maiótskými močály u ledového oceánu, překročil všechnu míru divokosti. Poněvadž se tam hned v prvních dnech po narození rozrývají nemluvňatům železem hluboko tváře, aby se v patřičné době oslabil svraštěnými jizvami bujný růst chlupů, stárnou Hunové bez vousů a půvabu a podobají se kleštěncům. Všichni pak mají zavalité i pevné údy a tlusté šíje a jsou nepřirozeně oškliví a shrbení, že je pokládáš za dvounohé bestie nebo netvory…

Hunové vpadli na území Alanů, kteří byli sousedy (gótských) Greuthungů, mnoho jich pobili a oloupili a ostatní si k sobě připoutali sjednanou dohodou o vzájemném smíru. Po jejich přibrání pak vtrhli směle náhlým útokem do široce rozlehlých a žírných oblastí (gótského) krále Ermericha, u sousedních národů obávaného. Zatím se však daleko po gótských kmenech šířila zvěst o tom, že se ze zastrčeného kouta vynořil dosud nevídaný druh lidí a vyvrátil a zničil všechno kolem dokola jako lavina či smršť z vysokých hor…

Zatímco se to v zahraničí dálo, rozšířily se děsivé zvěsti, že na severské kmeny doléhají nové a větší nehody než obvykle a že na celém prostranství, které se táhne od Markomanů a Kvádů až k Pontu, bylo nenadálou silou vyhnáno ze svých sídel množství odlehlých barbarských národů a ty se potulují se svými rodinami roztroušeně kolem řeky Istru… (Dunaje)“

S Huny se šíří zvyk umělých deformací lebek. Jde o praktiku, kdy je v dětském věku hlava pevně omotána bandáží, která následně dovolí její vývoj do nepřirozené výšky.

Těmito slovy líčí římský historik Ammianus Marcellinus příchod Hunů do Evropy v roce 375 n. l. Příchod, jenž byl pověstným troubením Gjallarhornu, apokalypsou podobnou ragnaröku či armagedonu (zkrátka konce světa). Příchod Hunů do Evropy totiž vyvolal dominový efekt masové migrace celých, převážně germánských populací západním směrem. Migrace dokonce zavála část středoevropských Svébů a Vandalů až na samotný konec tehdy známého světa – do Hispánie a severní Afriky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.