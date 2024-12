Jak se navždy vyhnout vězení? Stačí, když tatínek povedeného synáčka je prezidentem USA

Přitom právě Joe Biden se do minulé neděle dušoval, že syna neomilostní v žádném případě. Teď ale platí, že Hunter Biden se už nemusí bát, že bude muset za mříže, navíc tatínek se postaral i o to, aby soudy nemohly zkoumat žádné jeho prohřešky proti zákonu, které mohl spáchat od ledna roku 2014 až dodnes.

Lepší plat díky otcovu postavení

To znamená, že se nikdy nedozvíme, co přesně vyváděl Hunter Biden například v nejvyšším vedení ukrajinského energetického holdingu Burisma, kam nastoupil na základě pětiletého kontraktu v květnu 2014. Plat syna tehdejšího viceprezidenta USA podle faktur nalezených v jeho laptopu činil 83 333 dolarů (zhruba dva miliony korun). Měsíčně. Takže Biden mladší si za rok odnesl domů 999 996 dolarů.

Dne 19. března 2017, tedy přesně dva měsíce poté, co Barack Obama a jeho viceprezident Joe Biden vyklidili Bílý dům pro Donalda Trumpa, Vadym Požarskyj z vedení Burismy poslal Hunterovi Bidenovi dopis, kde mu oznamuje snížení měsíčního platu o polovinu, na 41 500 dolarů. (Šlo o jedinou změnu v jeho smlouvě.)

Tento dokument jen posílil spekulace, že Hunter v představenstvu vůbec neseděl kvůli svým (neexistujícím) zkušenostem v energetickém byznysu, ale proto, že jeho tatínek byl viceprezidentem USA. Kromě Huntera ve vedení Bursimy seděl například bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski, ale i podnikatel Devon Archer, poradce Johna Kerryho, demokratického exministra zahraničí USA.

Devon Archer je také pěkný ptáček, může si s Hunterem Bidenem podat ruku. Jenže na rozdíl od prezidentova syna Archer milost za spáchané zločiny nedostal. Musel jít do vězení. V době, kdy Archer seděl ve vedení ukrajinské Burismy, obdržela v roce 2014 jeho firma Rosemont Seneca Thornton 3,5 milionu dolarů od nejbohatší ženy Ruska Jeleny Baturinové, mimochodem manželky bývalého starosty Moskvy Jurije Lužkova. Peníze Archer dostal proto, aby pro Baturinovou, jejíž čistý majetek je odhadován na více než miliardu dolarů, koupil nemovitost v newyorském Brooklynu.

Když radíte demokratické celebritě Johnu Kerrymu a přitom děláte byznys s nejbohatší Ruskou, není to trestné, ale když oberete siouxský kmen Oglalů o velké peníze, tak to už ano. I když Archer v roce 2015 stále seděl ve vedení Burismy (z postu odešel až v říjnu 2019), našel si čas i na to, aby použitím rafinovaného dluhopisového podvodu připravil kmen sídlící ve státu Jižní Dakota o 60 milionů dolarů. Ukradené peníze opět přes firmu Rosemont Seneca Thornton použil na zvýšení kapitálu u dvou dalších svých firem. Soud ho v únoru 2022 poslal na rok do vězení za podvod a uložil mu vrátit Oglalům přes 43 milionů dolarů.

Jistota je jistota

I aktivity firmy Burisma šetřila protikorupční policie, ale ta ukrajinská. Věc dozoroval generální prokurátor Ukrajiny Viktor Šokin, o jehož odvolání v roce 2016 údajně žádal nejvyšší politické vedení v Kyjevě osobně americký viceprezident Joe Biden. Pravdu už se ale nikdy nedozvíme. Ani to, zda Hunter prodával na Ukrajině vliv otce, který pak díky svému postavení tyto machinace pokryl, takže z jeho osobního hlediska bylo lepší syna na poslední chvíli omilostnit podle hesla jistota je jistota.

Po ohlášení milosti už mnoha Američanům zřejmě začíná docházet, proč se prezident Donald Trump po svém nástupu v roce 2017 zajímal o to, co dělali Hunter Biden a jeho otec na Ukrajině. Trumpovy snahy odhalit pravdu demokraté a jejich mediální dělníci označili za konspirační teorie a ruskou dezinformaci…

Jelikož podle posledního vývoje soudních procesů ve státech Delaware a New York bylo jasné, že Hunter Biden dostane nemalý trest natvrdo, což demokraté dobře věděli, začalo se už letos v létě spekulovat, kdo prezidentova syna omilostní. Demokraté počítali s vítězstvím Kamaly Harrisové, takže plán zněl, že Hunter Biden dostane milost od nové prezidentky někdy začátkem příštího roku.

Kdyby náhodou vyhrál Trump, platila nouzová varianta, že jej ještě před 20. lednem 2025 omilostní otec-prezident i za cenu ztráty tváře. Ale že se tak stane například následujícím, lidsky dokonce pochopitelným sdělením: Milí Američané, ji mi 82 let, jsem starý a nemocný, jsem ale rodinný typ, katolík, osud mi přisoudil mnohem více tragických událostí v rodině, než jsem si zasloužil, syn Beau mi zemřel na rakovinu, dcera Naomi při dopravní nehodě, proto mi dovolte, abych svému marnotratnému synovi, který mi jako jediný zbyl, dal milost přesto, že jsem nebyl schopen z něj vychovat pořádného muže, ale jeho chyby jako syna jsou selháními mne jako otce.

Jenže Joe Biden místo podobných srdceryvných argumentů po udělení milosti drze prohlásil, že ode dne, kdy nastoupil do úřadu prezidenta, říkal, že nebude zasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. „A slovo jsem dodržel, ačkoli jsem sledoval synovo selektivní a nespravedlivé stíhání. Nikdo soudný, kdo se podívá na fakta Hunterova případu, nemůže dospět k jinému názoru, než je ten, že byl vybrán jen kvůli tomu, že je můj syn,“ řekl a dodal, že syrová politika nakazila proces jeho syna. Proto prý doufá, že Američané porozumí, proč otec a prezident k tomuto rozhodnutí dospěl.

Bude náprava právního státu na Trumpovi?

Je možné, že řada Američanů, především fanoušci Joea Bidena a demokratů, mu za jeho slova zatleskala. Avšak není málo ani těch, kteří nejen v USA, ale i jinde hovoří o slovech vraha právního státu v Americe. Jakoby jedním dechem prohlašoval, že nevěří, že justice v USA, kterou řídila jeho administrativa, je nezávislá na politickém vlivu a proto člena své rodiny s laskavým dovolením všech Američanů vyňal z jejích spárů. Joe Biden zároveň z celého srdce přeje všem zbylým 335 milionům amerických občanů, kteří nemají pravomoc udělovat milost, aby i nadále trpěly pod tíhou této ryzí politikou nakažené justice.

Zmatení lidé na celém Západě, ale i jinde na světě, kroutí hlavou a ptají se: Co se to děje? Že by bylo Donaldu Trumpovi souzeno napravit právní stát, který v USA zemřel 1. prosince 2024?