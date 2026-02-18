Domácí zabíjačka. Když válčí Západ proti Západu

Podle Huntingtona však nadcházející 21. století mělo být poznamenáno především střetem civilizací a jejich kultur, zejména pak konfliktem militantního islámu se Západem, jenž byl nejen podle Huntingtona ekonomicky, vojensky i kulturně a kreativně mocnější než celý zbytek světa dohromady. Možná se vám i po té době vybaví Huntingtonovy věty, které obíhaly svět: Islám má krvavé hranice (Islam has the bloody border) a Západ versus ostatní svět (West against the Rest).
Jenže, všechno je zase jinak. Píše o tom Josef Joffe v článku Střet civilizací jako domácí zabíjačka (The Clash of Civilizations Was an Inside Job, The Atlantic, 14. 2.) Definujícím prvkem první čtvrtiny 21. století je podle Joffeho opět expanzivní rivalita tradičních jaderných impérií doplněná o třetího partnera Čínu. Moc a síla, ne mezinárodní dohody a řád jsou budoucími hybateli či regulátory globálních dějů.
|
Syndrom stříbrné medaile. Metoděj Jílek není první, kdo se málo radoval
Pokud jde o střet civilizační/kulturní, ten probíhá především uvnitř civilizací samotných. Ani to není nic nového či neobvyklého a Joffe to v článku dokládá současnými střety, často hodně krvavými. Probíhají i teď jak uvnitř civilizace islámské (Irák–Írán), tak i třeba pravoslavné (Rusko–Ukrajina), ale i konfuciánské (Čína–Tchaj-wan). Taky uvnitř Západu.
Kulturní válka Západu se Západem se nejdřív rozhořela a nejvíc rozpoutala ve Spojených státech, všeobecně považovaných za baštu liberální demokracie i svobodného trhu, což obojí bylo dlouho považováno za mnohem podstatnější prvky západní civilizace než čistota křesťanské identity (zas ty paradoxy, pane Vaněk). Populistický derivát konzervatismu známý jako MAGA hnutí či trumpismus (vyčkejme, co se ustálí) si to tak úplně nemyslí a důsledkem je kulturní válka, která nejenže proměnila americkou společnost ve dva nesmiřitelné tábory, ale den co den proměňuje i zbytek západního světa.
Což stvrdila sobotní večerní debata na Mnichovské bezpečnostní konferenci už svým názvem „West–West Divide“ akcentující rozpor či rozštěpení Západu. O svých 15 minut slávy si v ní řekl i český ministr zahraničí Macinka, když uštěpačně popíchl Hillary Clintonovou pomocí Trumpa i genderu, byť to druhé dost popletl. Vzhledem k tomu, že Hillary je v MAGA půlce Ameriky oblíbená asi jako masařka v polévce, prolétl Macinkův výpad už v neděli tamními sociálními sítěmi i televizí Fox. Za aktivní snahu o přenesení kulturní války uvnitř Západu co nejvíc do Evropy tak vybojoval Motoristům od serveru Politico hrdý titul mladší bratránci MAGA.
Každopádně, nekojme se nadějí, že sezóna domácích zabíjaček trvá jen do konce března, pak už je moc teplo. To platí jen pro prasata, nikoli pro civilizace.