Hurá na trhy do místní školy

Opočno Město Opočno nepořádá klasické vánoční trhy, ale i přes to je zde živo! Pořádá vyhlášenou kulturní akci Mikuláš v Opočně. Snaží se tak potěšit všechny své nejmenší obyvatele, jejich rodiče i prarodiče příjezdem Mikuláše, divokým čertovským rejem a přítomností půvabných andělů. Tímto pomáháme udržet krásnou českou tradici, podporujeme soudržnost rodiny a zároveň otevíráme krásné předvánoční období adventu. Akce je vždy spojena s bohatým a zajímavým programem pro malé i velké, s vánočním ohňostrojem a se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu v Opočně. Pro návštěvníky zajišťujeme také občerstvení. Vůně punče, svařeného vína, trdelníku a ostatních dobrot nám pomáhá podpořit příjemnou vánoční atmosféru.

Zároveň nás každoročně během této akce svojí iniciativou podporuje místní škola, která nově po sloučení s dalším subjektem nese název Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové město nad Metují společně se zapsaným spolkem Madlena, podporující žáky školy. Škola pravidelně v den příjezdu Mikuláše do Opočna ožívá předvánočními trhy spojenými s reprezentativní vánoční výstavou nesoucí název Vánoce v Opočně.

Návštěvníci v areálu školy mohou zhlédnout nádherná adventní a vánoční aranžmá a zakoupit různé výrobky žáků, kterými se škola prezentuje, a také naladit své chuťové buňky prostřednictvím občerstvení a cukrovinek, které rovněž připravují žáci a zaměstnanci školy. Je možné si zde posedět ve vánoční kavárně a za tónů koled si pochutnat na flambované palačince se zmrzlinou, domácím štrůdlu, ořechových rohlíčcích či na rozmanitých zákuscích. K mání je také zboží různých prodejců s dárkovými předměty, jimiž mohou návštěvníci na Vánoce obdarovat své blízké.

Do vánočních trhů se zapojují i místní spolky, např. zahrádkáři prodejem ovocných moštů a jablek. Na pořádek po celou dobu konání výstavy i po ní dohlíží zaměstnanci školy a žáci. Během letité historie pořádání této akce nikdy nebyl problém s kapsáři, zloději či jinými záškodníky. Vystavené zboží si během dne hlídají sami prodejci. Prostorami školy v první prosincový víkend již přes 20 let pravidelně projde přes 1200 spokojených návštěvníků.

Pro školu i město Opočno jsou to velké a významné akce, které rádi pořádáme pro obyvatele našeho města a okolí. I přes to, že jsou obě organizačně velmi náročné, jsme na ně patřičně hrdi. Přijďte se sami přesvědčit, jak se nám daří, a nasát příjemnou vánoční atmosféru k nám do Opočna – všichni jste srdečně zváni.