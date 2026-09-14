Moskva jásá. Úspěch Húsíů je dárek pro Putinův arktický projekt

Když jemenští Húsíové začali v roce 2024 přepadat lodě v Rudém moři, byla to ekonomická facka pro Suezský průplav. Víc než polovina lodí se od té doby snažila klíčové tepně vyhnout a volila raději delší, ale zato bezpečnější cestu kolem pobřeží Afriky, po níž v roce 1498 poprvé proplul portugalský mořeplavec Vasco da Gama.
Další vojenské úspěchy islamistického hnutí z minulých dnů jsou poslední tečkou za svobodnou plavbou úžinou Báb al-Mandab, která bude napříště zcela pod húsijskou kontrolou.
To nemusí nutně znamenat útok na každou projíždějící loď, ale znamená to, že dopravci zůstanou na milost a nemilost radikálům, kteří jsou podporovaní z Íránu a jejich motivace dělat problémy bude tedy přímo záviset na úspěšnosti Teheránu v probíhajícím americko-íránském konfliktu. Stabilitu v regionu lze tedy v dohledné době čekat jen těžko.
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Na scénu přichází Vladimir Vladimirovič Putin. Ten od roku 2011 propaguje alternativní plavební trasu podél pobřeží Sibiře jménem Severní mořská cesta (NSR). Zpočátku se jednalo spíš o propagandistický projekt, ze kterého plynul minimální ekonomický zisk. S pokračujícím oteplováním se ale NSR stává stále zajímavější alternativou, zejména pro asijské země.
Zlomový bod přišel v roce 2024, kdy húsijská agrese v Rudém moři odklonila polovinu dopravců k Mysu Dobré naděje – tedy na cestu o šest tisíc kilometrů delší. Západní dopravci, kteří s Putinovým projektem nechtějí nic mít, jsou ochotni tuto zajížďku podstoupit. Pro Asii, která to má do Arktidy výrazně blíž, to ale znamená až měsíční ztrátu oproti severní cestě. V září 2025 tak Číňané spustili první pravidelnou kontejnerovou linku z Šanghaje do britského Felixstowe. Letos je na zkušební plavbě následovali Jihokorejci (spojenci Spojených států) a zavedení podobné linky zvažují do roku 2030. Příští rok chce první loď vyslat i Indie, která v asijské politice tradičně hraje roli jazýčku na vahách mezi Amerikou a Čínou. Můžeme se vsadit, že s pokračujícím nebezpečím v Suezu bude zájem dalších aktérů jen narůstat.
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Pokud tedy z Moskvy uslyšíme další protesty proti „destabilizaci Blízkého východu“ a hrané pobouření nad agresí Spojených států proti Íránu, Húsíům a dalším, nevěřme jim. Je to totiž přesně to, co Kreml chce. Jakékoli narušení bezpečnostní situace v regionu, a zejména na klíčových plavebních trasách, je pro Putina modrým z nebe.
Opravdové vítězství Húsíů a jejich nadvládu nad Jemenem si jistě nepřeje, poněvadž by to přímo ohrozilo Saúdskou Arábii, se kterou v tandemu kontroluje cenu ropy. Dokud budou ale islamisté v regionu pouze „dělat problémy“, zneklidňovat trhy a komplikovat tok světového obchodu, naleznou v Moskvě vždy ochotného zastánce.