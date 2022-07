Prostě parlamentní prázdniny nebo perný den některých poslanců se až tak neliší. Nastalo tedy mrtvo a o čem taky pořád v létě psát, že? Pod dojmem nedávné zkušenosti mě ale jedno téma přece jenom napadá, a to čeští řemeslníci. Je jich málo a člověk je musí prosit málem na kolenou, aby se dostavili, což má za následek to, že i ti hloupí a nešikovní mají kšefty. Od pádu komunismu jsem si slibovala v tomto směru nápravu, a jak to tak sleduji, až tolik se nezměnilo.