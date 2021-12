I boj s epidemií potřebuje úběžník. Ať vláda nabídne společnosti svou představu

Ačkoliv definici (pomyslný bod, ve kterém se díky perspektivě setkávají rovnoběžné linie) znali jen někteří, bylo jasné, oč jde: mít před sebou nějaký bod, ke kterému má smysl směřovat. A i když dnes mnozí mluví o Havlovi opovržlivě, zápas s epidemií ukazuje, jak je úběžník důležitý. Ale i to, jak může být zrádný.

Ilustruje to příspěvek lékaře a biochemika Jana Trnky na webu iDNES s titulkem Omikron zahýbe vývojem pandemie. Úleva může přijít až zjara. Klíčové je slovo úleva. Kdo epidemii sleduje, ví, jak důležité jsou incidence, reprodukční číslo R, proočkovanost a jiné výrazy dříve používané jen odborníky. Ale za nimi je něco pro občany důležitějšího. A sice právě úleva, ne-li už návrat k normálu. Toto je jasný společenský úběžník, bod, kde se setkávají různé rovnoběžné linie.

Titulek Úleva může přijít až zjara je příznačný. Na jedné straně vzbuzuje opatrnou naději, že to sice ještě potrvá, ale až přečkáme další covidovou zimu restrikcí, konečně si oddechneme. Ale ten titulek skrývá háček. Oddechneme si po celém průšvihu, nebo jen po sezoně 2021/22? Může to být jako s vývojem klimatu ve čtvrtohorách. Běžně se říká, že žijeme v době poledové, ale seriózní geolog či klimatolog by řekl, že žijeme v době meziledové. Proč by ten poslední zaznamenaný glaciál, který skončil před 12 tisíci lety, měl být definitivně poslední? A kdo si pamatuje uplynulé dva roky epidemie, ví, že „úlevu zjara“ jsme zažili už dvakrát.

Poprvé v roce 2020. Do Česka vtrhla epidemie, úběžníkem bylo heslo „sociální distanc“, lidé ho víceméně dodržovali a úspěch se dostavil. Symbolizoval ho 30. června piknik na Karlově mostě. Ale na podzim přišla srážka s realitou.

Podruhé v roce 2021. Úběžníkem byla vakcinace s heslem, že očkování udělá za průšvihem tečku. Už už se zdálo, že míříme k úlevě, ale na podzim přišla opět srážka s realitou v podobě mutací.

Blíží se rok 2022 i nástup nové vlády. Jaký úběžník to přinese? Je něco, k čemu se společnost může upnout jako k reálné vyhlídce na úlevu? Jakkoliv je třetí dávka vakcíny užitečná a velmi zvyšuje šance na mírný průběh nemoci, ba i přežití, sociální distanc ani očkování samy o sobě takovým úběžníkem už nejsou.

Nová vláda je v obtížné pozici i oproti nové německé vládě Olafa Scholze. Ta se může opřít o většinu 63 procent Němců, kteří jsou pro plošné povinné očkování. U nás je to společensky půl na půl, což vede vládu k postoji „ano i ne“. To Scholz již prohlásilt, že chystá povinné očkování a dotyčný certifikát bude platit jen šest měsíců. Což lze chápat i tak, že lidé si budou chodit pro posilující dávku dvakrát za rok. Lze tomu říkat nový normál, ale jen těžko úleva.

Co řekne Petr Fiala? Nabídne nějaký úběžník? Něco směrodatného by říci měl. Protože pokud nic neřekne, v lidech zesílí pocit, že s titulky Úleva může přijít až zjara se budou setkávat sezonně, koncem roku 2022, 2023 2024…

Jistě, přitažlivé heslo se z toto neuplete, ale nějaký úběžník by vláda představit měla, jinak usnadní cestu protisystémové opozici.