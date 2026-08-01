* Nastal ten nejkrásnější čas v celém roce. Po volnu parlamentním vyhlásila tento týden své prázdniny i vláda (a prezident má vakace či urláb celoročně), takže by se teoreticky měl v Česku rozhostit klid a mír, prostě taková politická ekumena či celonárodní zen. Existuje ale velmi reálná obava, že závislost některých potentátů na mediální pozornosti je tak obrovská, že se zvládnou řezat na dálku z dek a lehátek na Mácháči i na Maledivách.
* Politické dovolené vykazují nový trend. Zatímco dříve se leckdo pochlubil fotkou z nějaké exotičtější destinace, letos zatím sítě chrlí jen záběry od rybníků, řek, chat, chalup, z hradů a zámků nebo ještě tak maximálně festivalů. Anebo třeba Petr Fiala sice přizná, že je u moře, ale vyfotí jen hromádku knížek, které má s sebou. Snad je za tím blízkost komunálních a senátních voleb, snad i s tím spojená pošahaná představa, že ideální politik je nuzný lumpenproletář. Jako by tady už dvanáct let všem průzkumům nevévodila strana vedená multimiliardářem.
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Malostranský zápisník: Když političky vylézají z kostýmků jako motýli z kukel
* I politika přináší neuvěřitelně krásné příběhy. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, který se dlouhodobě řezal jak s ministryní obrany za ODS Janou Černochovou, tak s šéfem ANO Andrejem Babišem, poznal na zasedání sněmovního výboru pro obranu svou vyvolenou, poslankyni STAN Michaelu Opltovou. A byla svatba (tedy předtím ještě rozvod s bývalou vyvolenou), odchod z čela armády, ambice kandidovat jako nezávislý do Senátu, ale protože se nedařilo sehnat potřebný počet podpisů, přišel s prosíkem za hnutím své ženy, a to mu otevřelo náruč. K dovršení politické pohádky zbývá jen senátorský mandát a khaki manželství rozkročené mezi dvěma komorami.
* Hra na pravici a levici je v Česku až roztomilá. Beznadějný levičák Andrej Babiš vyhlásí, že by rád dal státní Letiště Praha na burzu, tedy přivedl do něj i soukromý kapitál. A vrhne se na něj celá politická pravice, protože každý správný kapitalista přece ví, že stát má ideálně provozovat letiště, nádraží, benzínky, lesy, poštu, vlaky, média či pivovar – no ideálně vlastně úplně všechno.
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ODS vypustila krakena. Kupkova řež o letiště budí skoro víc otázek než Babišova volba
* Za čtvrt roku v roli předsedy zvýšil Jan Grolich preference KDU-ČSL z jarních 2,4 % na letních 2,4 % (agentura STEM), zůstává ale optimistou, přesněji optimistou chorobným. Aktuálně vyhlásil: „Až my budeme přebírat vládu za tři roky, potřebujeme se připravit na to, z jakého dluhu nás máme dostat.“ Českou ústavu psali lidé s chabou politickou fantazií, takže a priori nevylučuje situaci, že by mimoparlamentní strana – při dobrých vztazích s prezidentem - mohla sestavit vládu, ale to by byl i na českou politiku snad až moc ďábelský koktejl.