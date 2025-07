Konzervatismus a liberalismus po česku. Ideologie prezentují figurky, které s nimi nemají mnoho společného

Oba přitom nezastupují žádné velké tradiční strany, jsou původním významům těchto slov dost vzdáleni a leckdo je má spíše za obskurní figurky na politické šachovnici. Volba to nebyla zrovna dobrá, ale zároveň to ukazuje, kam se naše politika postupně dostala a jak tomu média napomáhají.

Označit Gregorovou za liberálku by bylo snad možné, kdyby tolik nebojovala proti dezinformacím a za regulaci internetu a kdyby nebyla tolik propojena s Pirátskou stranou. Čeští Piráti třeba navrhovali regulaci prodeje alkoholu, někteří ze strany měli či mají docela dobrý vztah ke komunismu a strana má v dlouhodobém programu třeba základní nepodmíněný příjem pro každého, což ovšem znamená poměrně vysoké zdanění a masové přerozdělování.

Markéta Gregorová.

S tím vším by měl klasický liberál velký problém. Ten totiž zastává postoje obhajující co největší osobní svobodu a s tím spojené co nejmenší zasahování státu jak do života člověka, tak do ekonomiky, byť samozřejmě s definovanými pravidly. Na což má evidentně Pirátská strana jiný názor.

Filip Turek jako představitel konzervatismu je podobně směšný, ať už sám nebo jako součást Motoristů sobě. Turek se staví převážně za spalovací motory a za průmysl. Motoristé sobě pak jedou za negací kde čeho a vytváření slaměných panáků, tedy neexistujících nepřátel a popírání problému s klimatem. K tomu je ještě třeba přidat podivný individualismus a v případě Filipa Turka také nerespektování pravidel. Jak dopravních, tak podle zdvihu jeho pravice a výpovědi expartnerky i těch dobrého vkusu a slušného chování.

Zkrátka úctu k zavedeným normám, ochranu odkazu dědictví předků (včetně přírody), stejně jako spojení s křesťanským pojímáním člověka je nutné hledat u Turka i Motoristů elektronkovým mikroskopem.

Marketingové nálepky

Můžeme jen spekulovat, proč si Václav Moravec do svého pořadu vybral právě tyto karikatury uvedených politických směrů. Proto, že se tak sami označují, i když Turek se spíše označuje za liberála? Nejspíš od nich čekal tvrdý střet, k němuž nakonec stejně nedošlo. Nebo má dojem, že když takhle část společnosti skočí na marketingovou nálepku liberál či konzervativec, že se tomu má podřídit?

Ano, různé strany a hnutí si přivlastňují různé názvy a mění se na něco, nač jsme v Česku ani v Evropě nebyli zvyklí. Připomíná to trošku Spojené státy. Tam byli vždy liberálové levičáci, dokonce občas se snahou potlačit jiné názory, a označení konzervativci si postupně uzurpuje Trumpovo hnutí MAGA, tedy směs reakcionářství, revolucionářství, nacionalismu a populismu propagujícího cenzuru. Spojení s původním liberalismem a konzervatismem je tu prostě vágní.

Problém je v tom, když politikům média na tyhle nálepky nesouvisející s obsahem skáčou a přispívají tím k zamlžení skutečné politiky. Protože právě k rychlé orientaci v politice totiž tahle označení slouží a mnoho lidí je používá spolu s pozorováním chování politiků místo čtení proklamací a programů politických stran.