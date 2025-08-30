Nehláškuješ, nejsi náš. Znalost ikonických příběhů a popkultury nás drží při sobě

Jak dobře jí rozumím. Ale ne vždycky tomu tak bylo. Ještě v začátcích, během prvního společného oběda u jejích rodičů, zazněla věta: „Jsi snad králík, Koloději?“ No, a já se nechytal. Ještě jsem nebyl jejich – ani dle oddacího listu, ani prakticky. Nevybavím si, komu tehdy poznámka patřila, ale dnes už vím bezpečně, že někomu, kdo dupal.
Výchozí bod
Nedávno jsem poslouchal audioknihu populárního historika Yuvala Noaha Harariho. Mimo jiné v ní přichází s myšlenkou, že různě velká společenství lidí dokážou spolupracovat často jen díky tomu, že je pojí stejný příběh. Což nutně neznamená, že už spolu něco zažili. Stačí, že ten příběh znají.
Z hlediska kulturní historie a antropologie jde obyčejně o legendy a mýty. Dnes jsou to na každodenní bázi spíš populární seriály a americké blockbustery. Výsadní postavení si ale i po desítkách let drží ikonické české komedie.
Svého času člověk musel vědět, co znamená, když někdo pronese: „Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu…“ Nebo: „Řekl jsi fuj, cizinče?“ Vlastně to vždycky byl takový test. Jsme ze stejné sociální bubliny? Máme podobný smysl pro humor? Budeme si rozumět? Protože, jestli tohle neznáš, pak se asi míjíme.
A funguje to i po letech. Znovu a znovu se kreativním používáním hlášek z filmů ujišťujeme, že se pořád chápeme. Čas od času si vzájemně připomínáme, co nás spojuje. A nemusí jít o vzpomínky na společnou dovolenou nebo studium v Praze. Leckdy stačí jen sdílená radost z téhož filmu nebo scény, kterou jsme ani nemuseli vidět spolu. Protože jde o výchozí bod. Něco, o co se ve chvíli nejistoty můžeme opřít.
Mezigenerační pojítko
Je to výraz hledání sounáležitosti. Jako když si lidé různých věkových skupin vyměňují internetové memy. Ty jsou také srozumitelné v drtivé většině, jen pokud víte, z čeho se cituje – ať už textem nebo obrazem.
Někdy jde vidět, jak od sebe jednotlivé věkové skupiny nedělí ani tak světonázor jako obsah, na který odkazují. Jednu generaci neodmyslitelně pojí znalost seriálu Přátelé, další pak Jak jsem poznal vaši matku. Mezigenerační pak dokážou být dlouho trvající a obsáhlé seriály jako Simpsonovi.
Právě ve věci mezigeneračního porozumění hrály příběhy vždycky nezanedbatelnou roli. Malým dětem čteme pohádky, abychom si na jejich základě mohli něco vysvětlit. Jen s přibývajícím věkem jsou ty pohádky komplexnější a nezřídka audiovizuální.
Ostatně nepatřím mezi rodiče, kteří si nějak zvlášť užívali batolecí věk svých ratolestí. Nicméně od té doby, co jsme se společně mohli podívat na Krotitele duchů, Jumanji nebo Jurský park, se naše vzájemné porozumění posunulo na úplně jinou úroveň.
Jen by to mělo fungovat obousměrně. Je skvělé znovu prožívat nadšení z dříve milovaného příběhu s někým, kdo ho vidí poprvé, a učit se tak „společnému jazyku“. Na druhé straně je občas naopak třeba otevřít se příběhům a jazyku toho druhého.
Ostatně, jeden nikdy předem neví, který příběh má zaděláno na to stát se novým pojítkem mezi generacemi. Jestli to bude Wednesday Tima Burtona, nebo česká komedie, která teprve přijde.