Čtvrtá válka o Kašmír? Vstoupí dvě jaderné velmoci opravdu do válečného konfliktu?

Slunce zapadalo a každodenní rituál na hraničním přechodu Wagah-Attari měl začít. Vojáci z obou stran hranice byli nastoupeni, aby před k prasknutí zaplněnými ochozy předvedly vojenskou show, na jejímž konci jsou na obou stranách hranice staženy státní vlajky. Byť šlo o každodenní rutinu, ve vzduchu bylo cítit vzrušení a jisté napětí.

Obě skupiny, tedy Indové na jedné a Pákistánci na druhé straně hranice, byli od sebe odděleni masívními vraty a zdí. Navzájem se neviděli. O to hlasitěji se snažili navzájem překřičet vlasteneckými hesly. Jako na fotbalovém, nebo spíš kriketovém zápase. Dal jsem se do řeči s mladým, od pohledu vzdělaným mužem s dobrou angličtinou. Na hraniční přechod na cestě mezi Amritsarem a Lahore přijel se skupinkou svých spolupracovníků z Bombaje.

Úředníci na výletě. Jejich názory mě ale překvapily. Shodli se, že Indie a Pákistán jsou stále ve válečném stavu. Že Pákistán posílá do země teroristy a že každou válku Indie nakonec vždy vyhrála. Nenávist vůči obyvatelům sousední země nijak neskrývají. A platí to i na druhé straně hranice. Vzpomínám, jak se mě o pár let dříve zcela vážně ptal pákistánský řidič z města Lahore, jestli Indové opravdu jedí děti.

Je zřejmé, že oba národy se nemají v lásce a dělicí čára vede především přes víru: zatímco Indové jsou převážně hinduisté, Pákistánci se hlásí k islámu. A v indicko-pákistánském pojetí jsou obě náboženství zcela neslučitelná.

Nežádoucí dopady konfliktu

Současné napětí mezi Indií a Pákistánem není první. Války spolu obě země vedly už tři a každý spor se dosud rozhořel kvůli Kašmíru. Stejně začal i ten dosud poslední, poté, co ozbrojenci zavraždili na tři desítky indických turistů. Indie označila masakr za teroristický útok a svalila vinu na sousední zemi. Následovaly přeshraniční přestřelky a varování Pákistánu, který uvedl, že na něj Indie hodlá zaútočit. A to v řádu hodin.

Vstoupí obě země opravdu do válečného konfliktu? Je hrozba války mezi dvěma jadernými velmocemi reálná? Většina pozorovatelů věří, že konflikt nakonec do horké fáze nepřeroste. Nakonec ani mnohem brutálnější teroristický útok, který se neodehrál v zapadlém horském údolí, ale v klíčovém indickém městě Mumbai, se podařilo zvládnout diplomatickými prostředky.

Mám na mysli násilí z roku 2008, jehož stopy vedly rovněž do Pákistánu. Z politického hlediska byla tehdejší situace jiná než dnes. Útok odsoudili i pákistánští představitelé a při jeho vyšetřování se svými indickými kolegy víceméně spolupracovali. I dnes se Pákistán od útoku distancoval a odsoudil ho.

V indickém premiérském křesle ale nesedí umírněný Manmohan Singh, nýbrž mnohem radikálnější Naréndra Módí, který bývá označován za hinduistického nacionalistu. Ten by se podle mnohých nezdráhal udělit Pákistánu lekci. Volají po ní nakonec i indičtí muslimové. Kvůli současné krizi indicko-pákistánských vztahů odřekl Naréndra Módí i návštěvu Moskvy, kde se měl účastnit oslav 80. výročí konce druhé světové války.

Je jisté, že Dillí dost možná ani nemůže nechat dubnový masakr bez odpovědi. Už s ohledem na domácí publikum. Mezinárodní síla a význam Indie roste a její premiér nemůže jen tak přejít vraždy vlastních občanů na vlastním území. Zároveň si bezpochyby uvědomuje, že ve hře je mnohem víc než touha po odplatě a siláckém gestu.

I když na indické ulici to tak stále nevypadá, Indie je pátou největší ekonomikou světa s rychle se rozvíjejícím trhem, který přitahuje zahraniční investice. Velký konflikt by mohl vše zhatit. Od infrastrukturních plánů, přes dodavatelské řetězce až po důvěru světových investorů. Ta se ztratí raz dva, zpět se získává jen obtížně.

Autor je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu