Vondra s Fialou si vysloužili malý metál. Stálo to ale ODS za to?

Názor

Za posledních pětatřicet let se změnilo tolik věcí, že jejich výčet by byl nejspíš delší než seznam jevů neměnných. Kupodivu stále nezanikly dětské tábory v přírodě, ať už je staví skauti, indiáni (woodcraft), táborníci, „tomíci“ či třeba pionýři. Ale co se mění, je klima.