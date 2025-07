Vzdušná bitva mezi Indií a Pákistánem může přejít v existenční válku o vodu

Napětí vzrostlo těsně po útoku na turisty 22. dubna v regionu Džammú a Kašmír, který je pod indickou správou. Útok si vyžádal 26 životů a premiér Naréndra Módí slíbil, že potrestá „každého teroristu a všechny podporovatele“, zatímco Pákistán své zapojení popíral. Indie poté omezila vztahy, pozastavila Smlouvu o vodách Indu a Pákistán reagoval tím, že pozastavil platnost dohody uzavřené v Šimle, jejímž cílem bylo vzájemné respektování územní celistvosti a vyřešení všech sporů mírovými prostředky.

Dne 7. května Indie zahájila cílené letecké údery na údajné vojenské tábory na území Kašmíru a Paňdžábu pod pákistánskou správou. Pákistán tvrdil, že cílem byli civilisté, zatímco Indie prohlásila, že zasáhla pozice skupin Džajše Muhammad a Laškare tajjaba. Vůdce skupiny Džajše Muhammad potvrdil, že při útoku ve městě Bahawalpur bylo zabito deset členů jeho rodiny. Obě skupiny se v minulosti přihlásily k odpovědnosti za útoky v Indii a její části Kašmíru.

V dalších dnech došlo k dronovým útokům, které BBC označila za „první světovou dronovou válku mezi jadernými sousedy“. Když Indie zasáhla pákistánskou leteckou základnu Nur Khan blízko jaderného velitelství, zakročily USA, které zpočátku obhajovaly právo Nového Dillí útočit na teroristické cíle a navenek se o konflikt nezajímaly, a zprostředkovaly příměří.

Masová zbraň

Dočasné příměří platí od 10. května, kdy nabylo účinnosti, nicméně situace zůstává velmi napjatá a nepředvídatelná z důvodu řady komplikovaných a provázaných problémů.

Za prvé, Smlouva o vodách Indu zůstává pozastavená a indická vláda na konci června oznámila, že ji neobnoví. Jelikož Nové Dillí přestalo s Islámábádem sdílet údaje o vodě, bude Pákistán v blízké budoucnosti potřebovat promyšlený vodohospodářský plán, aby své obyvatelstvo a zemědělství uchránil před potenciálními záplavami z řek během monzunového období.

Dlouhodobě ale může mít pozastavení smlouvy významný dopad, zejména poté, co v polovině května agentura Reuters informovala, že premiér Módí nařídil svým úředníkům urychlit plány a projekty zaměřené na „dramatické“ zvýšení odběru vody ze tří řek – Čanáb, Džihlam a Indus, které tečou do Pákistánu.

Dokončení projektů bude trvat roky, ale pokud budou uskutečněny, budou mít pro Pákistán drastické následky, jelikož 80 procent jeho zavlažovacího systému potřebuje soustavu řeky Indus a závisí na ní téměř veškerá výroba hydroelektrické energie. Budování přehrad a kanálů nebo odklon řek by navíc mohl vest k závažné eskalaci, protože představitelé pákistánské vlády nedávno opakovali, že takový postup bude považován za „válečný akt“.

Kontraproduktivní politika Pákistánu

Za druhé, jak Indie, tak Pákistán usilují o pozici regionálního hegemona. Indie je očividně rostoucí geopolitickou silou, má stabilní a rostoucí ekonomiku a větší vojenskou sílu. Ačkoli už jedná způsobem, který politický vědec Ayyaz Mallick právem popisuje jako „subimperiální sílu“, na pozici regionálního hegemona aspiruje i Pákistán, aby i on dosáhl svých subimperiálních cílů.

Na rozdíl od Indie má ale Pákistán už více než pět let hluboké ekonomické problémy, které ho donutily vyhledat pomoc Mezinárodního měnového fondu a požádat o prodloužení splatnosti půjček a úlevy od dluhových závazků vůči Číně, Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům. V zemi panoval roky politický chaos, a to až do loňských voleb, které vedly k vytvoření koaliční vlády. Ve skutečnosti ale řídí nejdůležitější záležitosti státu mocná armáda.

Islámábád se navíc pro dosažení svých politických cílů v Kašmíru, Indii, Afghánistánu a Íránu desítky let spoléhal na militantní skupiny. Pákistánský modus operandi, jehož cílem je stát se v porovnání s úhlavním nepřítelem Indií významnější a vlivnější mocností v regionu, je však od základu chybný a kontraproduktivní.

Tím se vysvětluje, proč kromě Číny opakovaně procházejí pákistánské vztahy se dvěma dalšími sousedy Afghánistánem a Íránem fázemi ochlazení, napětí a obnovením určité míry důvěry, což Pákistán staví do mimořádně náročného a podivného postavení. Proto Indie léta opakovaně tvrdila, že jakýkoli smysluplný dialog s Pákistánem je podmíněn tím, že Islámábád přestane podporovat a financovat přeshraniční terorismus.

Kašmír: mírová role pro Evropu

A nakonec to nejdůležitější. Jádrem problému je spor o Kašmír, protože jak Indie, tak Pákistán si nárokují jeho vlastnictví. Stejně jako v minulosti se i tentokrát globální média a analytici zaměřovali více na nebezpečí eskalace mezi oběma státy a otázku Kašmíru odsouvali do pozadí. Lidé v této malebné oblasti už trpí více než 70 let a tvrdím, že bez politického usmíření, které povedou a o které se zasadí obyvatelé částí Kašmíru spravovaných jak Islámábádem, tak Novým Dillí, se nastolení dlouhodobého míru v tomto hustě obydleném jihoasijském regionu jeví jen jako vzdálená možnost.

V době, kdy se USA distancují od hlavní konstruktivní role v řešení problémů ve světě a zdánlivě se vyhýbají multilateralismu ve prospěch bilateralismu, je úkolem Evropy postavit se do čela, využít své normativní síly, upevnit svou pozici a prosazovat mezinárodní systém a řád založený na pravidlech.

Autor přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie na Anglo-americké vysoké škole v Praze a je odborníkem na bezpečnost a politiku jižní, jihozápadní Asie a blízkovýchodního regionu.