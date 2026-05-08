Dva Indové na trávníku aneb Jak britské ministerstvo vnitra nepomáhá přistěhovalcům, co touží odjet domů

Oni takhle očividně seděli už dlouho – byli slušně oblečení, ale tady, u croydonské magistrály, stačili zapadat městským prachem.
Nežebrali, nekřičeli, nerozhazovali kolem sebe odpadky, po nikom nic nechtěli, jen vypadali smutně. Vysvětlili mi, že jsou bráchové, jsou z Keraly, pokus získat azyl v UK jim nevyšel, a tak oznámili úřadům, že by se chtěli vrátit domů. Vyplnili online žádost – a britské ministerstvo vnitra slíbilo, že se jim ozve do šesti týdnů. Z ubytovny pro uprchlíky se museli vystěhovat, a tak už několik dní bloudí Londýnem s šesti kufry. A čekají.
Pozvala jsem je… no, domů ani do kostela ne, to bych to nejspíš schytala od skoromanžela i od členů kongregace. Ale do takové skryté úžlabinky mezi zdí našeho baráku a plotem vedlejšího. Před třemi lety jsme tam zaseli trávu a dnes už tam je pěkný trávníček. Na tom se uvelebili.
Donesla jsem jim vodu, pišingry a – což ocenili nejvíc – tábornické nafukovačky a deky. Tady, za bránou a skrytí, se cítili bezpečně. Vybudovali si hradbu z kufrů, natáhli se na matrace a za neustálého děkování tvrdě usnuli.
Já se mezitím pustila do pátrání. Ze začátku jsem, abych se přiznala, jejich příběhu moc nevěřila. Nejnepravděpodobnější mi přišlo, že by na dobrovolný návrat do vlasti museli čekat několik týdnů. Když vám zamítnou azyl a už vám nezbývá možnost odvolání, leckdy vás rovnou z kanceláře odvezou do Centra pro odstraňování imigrace (skutečně se tak jmenuje), případně si vás z domova vyzvedne Duhový tým (říká se mu tak, protože musí obsahovat policisty co nejvíce ras a nejméně dvou pohlaví) a odveze vás tamtéž. Odtud vás deportují natotata.
Británie se tak moc touží zbavovat imigrantů, že za dobrovolný návrat do vlasti nabízí odměnu několik tisíc liber. Tihle dva o peníze nežádali, potřebovali jen letenky. Člověk by čekal, že se úřady zaradují a okamžitě je pošlou do Indie. Ale ne. Britské ministerstvo vnitra skutečně funguje tak toporně a byrokraticky, že vás na dobrovolné odstranění nechá čekat několik týdnů.
Je jaro, a tak londýnské charity, co pomáhají bezdomovcům, přestaly „urgentně“ ubytovávat. Soustřeďují se na jedince, kteří potřebují dlouhodobé bydlení. Navíc, jak se zdá, ani charity nechtějí věřit, že ministerstvo vnitra nepomůže přistěhovalcům, co touží odjet domů.
A tak si naši Indové chodí pro jídlo do vývařovny, sprchují se v denním centru a tamtéž si nabíjejí mobily. Chodí si pokecat v jazyce malayalam s dámou, kterou jsem objevila v naší tržnici. Noci tráví na nafukovačkách na trávníku. A každý den mi asi tak milionkrát děkují.