Inflace klesá, ceny nikoli: proč tomu tak je. Je důležitější naše rychlost, nebo počet ujetých kilometrů?

Německý mediální podnikatel Gabor Steingart nedávno upozornil na důležitý paradox: klíčovým ekonomickým údajem pro voliče není míra inflace, ale cenová hladina. Tyto dva pojmy žijí v posledních letech v dost odlišných světech.
Steingartova myšlenka je prostá. Míra inflace je jako tachometr – ukazuje, jak rychle se právě teď pohybujeme. Cenová hladina je počítadlo kilometrů. Když šofér zpomalí ze 150 na 50, tachometr hlásí úspěch. Ale počet najetých kilometrů nepoklesl. Přesně tohle se dnes děje s cenami.
Asymetrie vnímání cen
Inflace v Česku klesla na 1,4 procenta meziročně (únor 2026). Česká národní banka oprávněně hovoří o návratu cenové stability. Jenže mezitím se kumulativní cenová hladina za roky 2021–2025 posunula nahoru o téměř třicet procent. Kupní síla koruny, kterou měl člověk na účtu na začátku roku 2021, je dnes přibližně o čtvrtinu nižší. A v tom je jádro problému, na který Steingart ukazuje. Politik řekne: „Inflace je pod kontrolou.“ Volič odpoví: „Pak mi vysvětlete, proč stojí houska dvojnásobek.“
V roce 2022 česká inflace vystřelila na 15,1 procenta, v roce 2023 zůstala dvouciferná na 10,7 procenta. Následovaly roky postupného zklidňování: 2,4 procenta v roce 2024, 2,5 procenta v roce 2025. Z hlediska centrální banky je to úspěch. Inflační cíl je splněn. Jenže co konkrétně znamená ta nová cenová hladina?
Hovězí maso zdražilo za rok 2025 o dalších 24 procent, drůbež o 11 procent, káva o 17 procent. Ano, některé položky zlevnily – máslo o 29 procent, brambory o téměř stejnou hodnotu. Ale celkový obraz je jasný: cenová hladina potravin je dnes dramaticky výše než před inflační vlnou.
Ekonomická literatura tento jev dobře zná. Domácnosti si více všímají zdražování než zlevňování. Jde o asymetrii vnímání cen. Pokud cena másla vyskočí o padesát procent a pak klesne o třicet, výsledkem bude stále stejná cena. Lidská psychologie však intenzivněji vnímá peněžní ztrátu než cenový pokles, byť je tento pokles stejně velký v korunovém vyjádření.
V realitě navíc cenový index neklesá na původní úroveň. Politici se chlubí klesající mírou inflace, zatímco občané žijí v realitě vysoké cenové hladiny. Jedno číslo měří rychlost změny, druhé absolutní stav. Obojí je pravda, ale jedno z nich vnímáte intenzivněji.
Statisticky jsme zpět, subjektivně nikoli
Steingartovo zamyšlení přichází v mimořádně citlivém okamžiku. V únoru 2026 zahájily Spojené státy a Izrael vojenskou operaci proti Íránu. Uzavření Hormuzského průlivu způsobilo ropný šok, který pravděpodobně bude mít inflační následky. Cena ropy Brent se vyšplhala nad 100 dolarů za barel, přičemž před konfliktem byla v pásmu kolem 60–70 dolarů. Občané, kteří si sotva zvykli na nové cenovky, tak mohou být konfrontováni s dalším kolem zdražování. Tentokrát ne kvůli postcovidovému přehřátí ekonomiky, ale kvůli geopolitice.
Penzijko by nám mělo přinést deset až patnáct tisíc měsíčně navíc k důchodu, říkají výzkumníci
V českém kontextu je to obzvlášť výbušné téma. Reálné mzdy sice v posledním čtvrtletí 2025 vzrostly meziročně o 5,1 procenta a nominální průměrná mzda překročila 52 tisíc korun. Ale připomeňme, že reálné mzdy se teprve dostávají na úroveň, kterou měly před inflační vlnou. Statisticky jsme „zpět“, subjektivně jsme stále v minusu. Lidé totiž porovnávají svou kupní sílu nikoli s minulým čtvrtletím, ale s dobou, kdy ceny ještě nebyly tam, kde jsou dnes.
Gabor Steingart není ekonom, a přesto pojmenoval něco, co mnoho ekonomů přehlíží. Centrální banky mají mandát k řízení tempa inflace. Ale voliči sledují výsledek – cenovou hladinu. Česká republika se po inflační vlně let 2022–2023 úspěšně vrátila k cenové stabilitě v dynamickém smyslu. Inflace je nízká, úrokové sazby se postupně normalizují. Jenže cenová hladina se nevrátila a nevrátí. To není selhání centrální banky – to je prostě vlastnost inflace: je to jednosměrka. Ceny by teoreticky bylo možné vrátit zpět – jenže to by vyžadovalo extrémní deflaci, která by se stěží obešla bez hospodářské krize.
Fialova nevina
Co s tím? Dobrá rada drahá. Politici (včetně vedení ČNB) by si měli uvědomit, že občan vnímá cenovou hladinu citlivěji než inflaci. A občané se musí bohužel smířit s tím, že levněji už asi nebude – možná u některých položek, nikoli však v širokém průřezu.
Inflace může vyrůst až na pět procent. Kupovat zlato se stále vyplatí, radí analytik
A je tu ještě jeden aspekt. Někdejší premiér Fiala to schytával od opozice za svoji údajnou vinu na růstu cen. Ve skutečnosti Fiala za inflaci nemohl – viníkem byla pandemie ve „spolupráci“ s Putinovou invazí na Ukrajinu.
Nyní se může stát, že současný premiér Babiš bude čelit podobné kritice za něco, zač nemůže. Ačkoli tato kritika nebude férová, bude svým způsobem spravedlivá. Mrzuté je, že za tuto spravedlnost bohužel zaplatíme všichni. A není příliš produktivní snažit se najít nějakého univerzálního viníka. Nikdo takový neexistuje.