Život s velkým přerozdělovatelem. Inflace netíží každého stejně a to ničí společnost

Není hned z několika důvodů. Už jen třeba proto, že každý má různou inflaci. Každý kupuje něco jiného, ceny všeho zboží a služeb nerostou stejně, inflace je vlastně průměrem, takže kdo kupuje to, co víc zdražuje, prodělává a ten, kdo kupuje to, co zdražuje méně, může i vydělat. Typicky u nás mají například vyšší inflaci rodiny s dětmi, nižší část bohatých.

A pak je tu přerozdělování bohatství od věřitelů k dlužníkům. Když inflace roste, dlužníci fakticky splácejí dluh ve znehodnocených penězích, tedy platí méně. Věřitelům se jejich faktické bohatství zmenšuje.