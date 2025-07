35 let inflace: z tisícovky zbylo pouze 125 korun. Co dělat, aby to nebylo v roce 2060 stejné?

Minulý týden to bylo 35 let, kdy obyvatelé Československa začali pociťovat, co je to inflace. 9. července 1990 byla zrušena takzvaná záporná daň z obratu, která nebyla ničím jiným než dotací podnikům, aby mohly prodávat za nižší než nákladovou cenu. A ačkoli bylo toto první cenové narovnání u zemědělských výrobků a potravin kompenzováno sociální dávkou, Češi a Slováci poprvé v roce 1990 zakusili, co je to desetiprocentní ztráta hodnoty peněz.

Aby nevznikla mýlka: neznamená to, že československá koruna neztrácela hodnotu už dávno předtím. Naopak, ač ceny zůstávaly i dlouho nominálně stejné, skrytá inflace působila v centrálně plánovaném hospodářství o to více. Projevovala se zejména nedostatkovým zbožím a s ním spojenou šedou ekonomikou (podpultové zboží, protekce) a černou ekonomikou (úplatky, tuzexové bony na černém trhu).

Též jeho nízkou kvalitou a neschopností nabídnout k produktu služby na úrovni – zboží se těžko reklamovalo, natož aby se řešila kvalita prodavačů a obsluhy, nemluvě o službách typu dovozu nákupu domů či dostatečných informacích o zboží. Samostatnou kapitolou pak byla otřesná kvalita balení a „prezentace“ zboží na pultech.

Ale zpět do porevolučního roku 1990. Ceny od poloviny prvního roku po pádu socialistického zřízení začaly více přibližovat realitu nákladů a tvorby zisku výrobců. Skoková inflace se ovšem stala jedním z nejkritičtějších milníků pro úspěch celé ekonomické transformace.

Téměř plná cenová liberalizace byla spuštěna k 1. lednu 1991 a během roku cenová hladina stoupla o astronomických 56,6 procenta. V následujících letech se nicméně dařilo inflaci v Československu a poté v České republice snižovat. Už v roce 1994 se dostala na desetiprocentní úroveň. Předpokládalo se, že se i díky zodpovědné rozpočtové a měnové politice nad dvoucifernou hranici už nedostane. Transformaci jsme už přece měli za sebou. S výjimkou roku 1997 se tak už nestalo. Ale pak přišel rok 2022 – a všechno bylo jinak.

Energetická krize, předznamenávající válečné tažení Ruska, akcelerovala už v roce 2021 růst cen. Ten měl přitom v Česku „nabito“ z předchozích let kvůli gigantickému tisknutí české koruny Českou národní bankou. Když přišla pandemie covidu-19 a vláda zareagovala obřím nárůstem veřejných výdajů, na rekordní inflaci bylo zaděláno.

Roční míra růstu spotřebitelských cen v některých měsících let 2022 až 2023 přesahovala 17 procent. Tato inflační vlna, která patřila v Evropě mezi nejvyšší, zasadila ránu důvěře v korunu, v tržní systém i hospodářskou a měnovou politiku domácích institucí. Ukázala, že může kdykoli udeřit s ještě větší silou, aby lidem šmahem odškrtla nezanedbatelnou část úspor.

Srovnání se Slovenskem rovněž ukazuje, že euro, které Slovensko přijalo v roce 2009, přispělo ke stabilitě tamější cenové hladiny. Snižování inflace od 90. let na Slovensku totiž nešlo hladce. Ještě v roce 2000 mělo roční inflaci přes 12 procent, zatímco v Česku se nacházela pod čtyřmi procenty. Ovšem v eurozóně získaly spotřebitelské ceny na Slovensku pevnější kotvu, což se projevilo právě i tím, že si náš východní soused prošel lety 2022 až 2023 s nižší inflací.

Z posouzení vývoje posledních 35 let, které provedla ve srovnávací studii společnost Capital Markets, vyplývá, že jediné zajištění úspor proti inflaci je investování. Pro Českou republiku to platí tím spíše, že není v eurozóně. Investováním ovšem nejsou spořicí účty, které jsou v dlouhém horizontu pod úrovní inflace. Investováním jsou nákupy na kapitálových trzích a trzích dalších investičních aktiv, například nemovitostí nebo drahých kovů. K nim od roku 2009 přibyly kryptoměny. Ovšem i investování může být silně prodělečné, podléhá rizikům, a proto musí být činěno informovaně, s rozmyslem a pokud možno se zajištěním.

Zkrátka, nechceme-li, aby nám z dnešní tisícikoruny zbylo za dalších 35 let opět jen 125 korun, nezbývá nám než spoléhat se sami na sebe, neustále se vzdělávat ve finanční a investiční gramotnosti a dlouhodobě investovat.