Očišťujme o inflaci. Přelepuje všechno, nejen cenovky u zboží v supermarketech

Tady to překvapí jen málokoho, ale kolem sebe můžeme vidět celou řadu příkladů míst, kde na inflaci zapomínáme a zkreslujeme si tak realitu.

Někdy je to jen zajímavost, jako když se snažíme odhadnout, který obraz je na světě nejdražší. Nejspíš je to da Vinciho Mona Lisa, ale ta neprošla testem trhu. Pokud bychom vzali v potaz jen ta díla, která někdo někomu prodal a víme za kolik, potom by Leonardo da Vinci i tak udržel prvenství, protože jeho obraz Salvator Mundi v roce 2017 ruský oligarcha Dmitrij Rybolovlev prodal saúdskému princi za 450 milionů dolarů.

Jenže tehdy bylo 450 milionů dolarů mnohem cennějších než dnes, inflace od té doby výrazně ukousla kupní sílu peněz. Po očištění o inflaci by to bylo už 575 milionů dolarů.

Mimochodem, Mona Lisa by patrně byla dražší. Jedna její transakce je přeci jen známá, a to když byl obraz v roce 1962 pojištěn na 100 milionů dolarů. Že je to méně než cena Salvatora Mundi? Při očištění o inflaci by dnes pojistka vycházela desetkrát dražší, tedy za více než miliardu dolarů. Mona Lisa by asi vážně byla nepřekonatelná.

Jenže to bylo ve 30. letech!

Z kategorie zajímavostí určitě stojí za zmínku, že nejvýdělečnějším filmem všech dob není Titanic, Avatar a nejsou to ani Avengers. Který snímek to je, byste patrně ani neměli šanci uhádnout, kvůli inflaci. Jih proti Severu byl totiž natočený už před 85 lety a vydělal ještě zhruba o polovinu víc než marvelovští superhrdinové.

Ve Spojených státech je velmi oblíbené si u večeře zavzpomínat na dobu, kdy baseball hrál legendární Babe Ruth. Tehdy to byl ještě skromný sport a nešlo tolik o peníze, ozývá se od nostalgiků. Nebral ani sedm tisíc dolarů měsíčně! Jenže to bylo ve třicátých letech a na dnešní peníze je to přes 150 tisíc dolarů měsíčně. Mezi nejlépe placené sportovce dneška by se nedostal, nejlépe placený baseballista Shohei Ohtani má mzdu dvacetkrát vyšší. A k tomu ještě víc za placené spolupráce. Almužna to ale nebyla ani náhodou.

Vedle zajímavostí ale inflace zastírá i naprosto zásadní čísla naší společné ekonomické reality. Tříletá inflace je nyní na 30 procentech, tedy ceny jsou skoro o třetinu vyšší. Jen optikou inflace by dnes navrhovaných 282 miliard i s povodňovou pomocí odpovídalo 217 miliardám před třemi roky. To je o 65 miliard méně, to není vůbec zanedbatelná částka. To je rozpočet ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství. Dohromady.

Srovnání s dneškem je obtížné

Ostatně ona je to i sama povodňová pomoc. Srovnání se dělá obtížně, protože v roce 1997 se vydávaly speciální dluhopisy a v roce 2002 jsme to pomáhali zalepit „solidární daní“. Nicméně ve srovnání právě třeba s rokem 1997 by dnešní třicetimiliardová pomoc byla zhruba poloviční oproti té, kterou dával stát tehdy. Očištěno o inflaci, samozřejmě.

To neznamená, že 30 miliard je málo, protože nikdo neumí rozsoudit, proč zrovna pomoc v roce 1997 byla nastavena adekvátně a máme být navždy na její úrovni. Možná byla tehdy dvojnásobná oproti ideálu a nyní je nastavena správně. Je to jen srovnání a bez očištění o inflaci bychom nebyli schopni takové srovnání udělat. A nemusí to být jen ceny, ale stejně jako v případě dluhu dává smysl započítat i růst. Jakou část HDP použijeme jako pomoc? A tam už to začíná být srovnatelné.

A že nejde o malá čísla, ilustruje fakt, že škody ve výši 63 a 73 miliard v letech 1997 a 2002 byly co do výše srovnatelné i bez očištění o inflaci. Nebylo to ostatně tak daleko od sebe. Ale srovnání s dneškem je už obtížnější. Obě povodně by musely být ve výši škod zhruba 145 miliard, aby byla tato čísla ve stejné výši.

Dělejme to odvážněji

Zkrátka, bez očišťování o inflaci se neobejdeme. Bohudík je v dobrých letech inflace nízká a dvě nebo tři procenta se obvykle dají zanedbat. V delším horizontu ale i pár procent ročně udělá obrovské hodnoty, nedejbože když se k tomu přidá pár let výrazně rychlejšího růstu cen.

A to jsme nedávno sami zažili. Vysvětlovat dnes široké veřejnosti, co je to inflace, už není vůbec potřeba. Víme, co to je, protože jsme ji všichni pocítili ve vlastních kapsách. O to odvážnější bychom měli být jako novináři či komentátoři, abychom jasně uváděli věci na pravou míru, tedy abychom je o tuto inflaci očišťovali. A nejde jen o důležitá témata, na konci dne je to zajímavé i v oblastech, jako je film nebo sport.