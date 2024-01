Nejisté vítězství. Období vysoké inflace ještě nemuselo skončit

Když se podíváme na tempo zvyšování cen, meziročně to bylo v prosinci 6,9 procenta. Je to méně než listopadových 7,4 procenta, ale k dříve normálním hodnotám okolo dvou procent to má daleko. Navíc rozhodující budou lednová čísla a ještě víc se ukáže v únoru. V lednu totiž dochází k pravidelnému přecenění zboží a služeb, a navíc zmizí státní podpora cen energií.

Výsledkem bude vyšší inflace, rozhodující je o kolik. Únor jako „běžný“ měsíc naznačí trend. Česká centrální banka počítá s prudkým zbrzděním inflace. Tak si držme palce, aby jí to vyšlo.

Inflace totiž nejen „užírá“ úspory, ale také u nás způsobila drsný pád reálných mezd a totálně znepřehlednila ceny a tím vnesla zmatek do celé ekonomiky. I když se snad vrátíme k normálnímu nízkému růstu cen, z této inflační epizody se budeme léčit ještě dlouho. Minimálně pokud jde o příjmy domácností. Ostatně loňská celoroční inflace byla skoro jedenáct procent a tolik dostal přidáno jen málokdo.